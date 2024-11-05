Бровары шагают к энергоэффективному будущему: в детском саду "Капитошка" появится солнечная электростанция
Киев • УНН
В детском саду "Капитошка" появится солнечная электростанция.
Броварской городской совет, в сотрудничестве с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) и общественной организацией "Школа энергоэффективности", заключил Меморандум об установке солнечных электростанций в учреждении дошкольного образования "Капитошка". Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.
В текущем году заключен Меморандум о взаимопонимании между Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ, исполнительным комитетом Броварского городского совета и ОО "Школа энергоэффективности" по установлению солнечных электростанций в УДО "Капитошка" в рамках проекта "Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС по энергоэффективности в Украине" (FEER), финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO)
По его словам, для поддержки этого проекта в громаде трое представителей Броварской городской территориальной громады в сентябре-октябре 2024 года прошли специальный четырехдневный онлайн-тренинг "Энергоменеджмент и управление проектом повышения энергоэффективности".
"На основе полученных знаний определены перспективные направления по продвижению энергоэффективности в Броварской городской территориальной громаде: уменьшение объемов потребления энергоресурсов, сокращение выбросов СО2 в атмосферу и увеличение использования альтернативных источников энергии", - добавил Игорь Сапожко.
Стоит отметить, что инициатива установки солнечной электростанции в "Капитошке" является очередным шагом Броваров на пути к энергоэффективному будущему, что открывает перспективы устойчивого развития всей громады.
В частности, ранее мэр Броваров сообщил, что на одном из объектов критической инфраструктуры КП "Броварытепловодоэнергия" были введены в эксплуатацию солнечные панели мощностью 150 кВт. Еще на одном объекте продолжается монтаж более мощного оборудования.
Добавим
В Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. Кроме того, по словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров.