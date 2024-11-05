Бровары шагают к энергоэффективному будущему: в детском саду "Капитошка" появится солнечная электростанция

ukenru
Эксклюзив
Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде
14:02 • 110382 просмотра

Бесплатные лекарства, поддержка онкобольных и тестирование на ВПЧ: как в Броварах заботятся о здоровье в громаде

Эксклюзив
Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты
12:50 • 131137 просмотра

Выплата 1 тыс. гривен: разрабатывается механизм получения средств через отделения Укрпочты

Эксклюзив
В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург
4 ноября 2024, 11:31 • 132841 просмотра

В Центре общественного здоровья объяснили, есть ли в Украине риски эпидемии вируса Марбург

Эксклюзив
Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела
4 ноября 2024, 10:00 • 131827 просмотра

Больше полномочий: адвокат рассказал, как получение статуса потерпевших влияет на расследование уголовного дела

Эксклюзив
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
4 ноября 2024, 09:04 • 167777 просмотра

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
3 ноября 2024, 13:52 • 122038 просмотра

В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 147427 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

Эксклюзив
Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 152077 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 150432 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 164452 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

В Израиле арестовали помощника Нетаньяху которого подозревают в передаче секретной информации

02:36 • 117273 просмотра
Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

Австралия передаст Украине 14 военных катеров для усиления морской обороны

03:11 • 120166 просмотра
ISW: российские агенты в Молдове пытаются отменить победу Санду на выборах

ISW: российские агенты в Молдове пытаются отменить победу Санду на выборах

03:59 • 50819 просмотра
российские войска нанесли 144 удара по Запорожской области - ОВА

российские войска нанесли 144 удара по Запорожской области - ОВА

05:14 • 78512 просмотра
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 105503 просмотра
публикации
НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

НАБУ нарушает презумпцию невиновности, оставаясь безнаказанным - теневой отчет Европейской комиссии

10:35 • 105503 просмотра
"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

"Мамкина арифметика поражает": как глава АРМА Дума подает информацию о "Гулливере" на свой лад

13:45 • 139062 просмотра
Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября

Период активности и роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 4 по 10 ноября
Эксклюзив

4 ноября 2024, 09:04 • 167792 просмотра
АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

АРМА после критики анонсировала обновление реестра арестованных активов

1 ноября 2024, 18:14 • 185472 просмотра
Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

Каждое восьмое дело НАБУ и САП завершилось в суде оправдательным приговором - теневой отчет

1 ноября 2024, 16:25 • 183268 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 114627 просмотра
"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

"Игра престолов" на большом экране? Идею полнометражного фильма по вселенной Мартина изучают в Голливуде

1 ноября 2024, 16:10 • 120802 просмотра
Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

Мировые знаменитости поделились фото с Хэллоуина

1 ноября 2024, 08:00 • 140601 просмотра
Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

Исследователь выдвинул новую гипотезу возникновения поцелуев и она может вам не понравиться

1 ноября 2024, 05:19 • 145296 просмотра
Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

Зинченко выпустил автобиографию Believe: сколько стоит

31 октября 2024, 16:19 • 123757 просмотра
Актуальное
Бровары шагают к энергоэффективному будущему: в детском саду "Капитошка" появится солнечная электростанция

Бровары шагают к энергоэффективному будущему: в детском саду "Капитошка" появится солнечная электростанция

Киев  •  УНН

12:22 • 981 просмотра

Read in English

В детском саду "Капитошка" появится солнечная электростанция.

Броварской городской совет, в сотрудничестве с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) и общественной организацией "Школа энергоэффективности", заключил Меморандум об установке солнечных электростанций в учреждении дошкольного образования "Капитошка". Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, пишет УНН.

В текущем году заключен Меморандум о взаимопонимании между Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ, исполнительным комитетом Броварского городского совета и ОО "Школа энергоэффективности" по установлению солнечных электростанций в УДО "Капитошка" в рамках проекта "Продвижение энергоэффективности и имплементации Директивы ЕС по энергоэффективности в Украине" (FEER), финансируемого Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и Государственным секретариатом по экономическим вопросам Швейцарской Конфедерации (SECO)

- сообщил Игорь Сапожко.

По его словам, для поддержки этого проекта в громаде трое представителей Броварской городской территориальной громады в сентябре-октябре 2024 года прошли специальный четырехдневный онлайн-тренинг "Энергоменеджмент и управление проектом повышения энергоэффективности".

"На основе полученных знаний определены перспективные направления по продвижению энергоэффективности в Броварской городской территориальной громаде: уменьшение объемов потребления энергоресурсов, сокращение выбросов СО2 в атмосферу и увеличение использования альтернативных источников энергии", - добавил Игорь Сапожко.

Стоит отметить, что инициатива установки солнечной электростанции в "Капитошке" является очередным шагом Броваров на пути к энергоэффективному будущему, что открывает перспективы устойчивого развития всей громады.

В частности, ранее мэр Броваров сообщил, что на одном из объектов критической инфраструктуры КП "Броварытепловодоэнергия" были введены в эксплуатацию солнечные панели мощностью 150 кВт. Еще на одном объекте продолжается монтаж более мощного оборудования.

Добавим

В Броварской громаде Киевской области часть котельных, которые обеспечивают теплом важные социальные объекты, работают на альтернативных видах топлива. Кроме того, по словам Игоря Сапожко, благодаря сотрудничеству с международными партнерами были установлены солнечные панели на зданиях многопрофильной и детской больниц Броваров. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКиевская область
shveitsariyaШвейцария
germaniyaГермания
ukrainaУкраина
brovariБровары