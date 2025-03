"На 5-м году войны с Россией, к сожалению, мы должны напомнить The Times, ведущему изданию, о том, что в Украине нет гражданской войны, вместо этого есть прямая российская агрессия, что привело к аннексии Крыма и войне на Донбассе, где украинские военные борются с 40-тысячной российской армией. Исправьте статью немедленно!" - указали в посольстве.

Также в посольстве отметили, что "трудно понять логику, побудившей автора статьи связать российскую агрессию против Украины со вспышкой кори".

Напомним, 7 февраля на чешском телевидении председатель комитета парламента Чехии Станислав Гроспич позволил себе назвать правительство Украины "фашистским режимом". В посольстве Украины в Чехии заявили, что, учитывая факт, что указанное лицо занимает должность председателя парламентского комитета, ожидали бы, что его заявления получат осуждение со стороны руководства Палаты депутатов страны.

Hard to get the logic that moved the author of the article to link #Russian aggression against #Ukraine to the outbreak of measles.

