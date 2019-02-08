Британське видання статтею про війну і кір обурило українських дипломатів

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Британський щоденник The Times опублікував статтю, у якій назвав конфлікт на Донбасі "громадянською війною" і пов'язав в одній статті російську агресію проти України зі спалахом кору. Українські дипломати вимагають негайно виправити матеріал, заклик щодо чого опублікували у мікроблозі посольства України у Лондоні у Twitter, передає УНН.

"На 5-му році війни з Росією, на жаль, ми маємо нагадати The Times, провідному виданню, про те, що в Україні немає громадянської війни, натомість є пряма російська агресія, що призвело до анексії Криму та війни на Донбасі, де українській військові борються з 40-тисячною російською армією. Виправте статтю негайно!" - вказали у посольстві.

Також у посольстві зауважили, що "важко зрозуміти логіку, що спонукала автора статті пов'язати російську агресію проти України зі спалахом кору".

Нагадаємо, 7 лютого на чеському телебаченні голова комітету парламенту Чехії Станіслав Ґроспіч дозволив собі назвати уряд України "фашистським режимом". У посольстві України в Чехії заявили, що, враховуючи факт, що зазначена особа займає посаду голови парламентського комітету, очікували б, що його заяви отримають засудження з боку керівництва Палати депутатів країни.

Hard to get the logic that moved the author of the article to link #Russian aggression against #Ukraine to the outbreak of measles.

— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) February 8, 2019

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