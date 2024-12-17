Британия и еще 11 стран Европы договорились об усиленных мерах против "теневого флота" рф
Киев • УНН
Великобритания и 11 стран Европы договорились о совместных действиях против российских судов, пытающихся обойти санкции. Страны-участницы будут проверять документы подозрительных кораблей в ключевых морских проливах.
Лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF) во время саммита в Таллинне Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания договорились остановить и сдерживать суда теневого флота России. Об этом говорится на сайте правительства Эстонии, пишет УНН.
Россия использует свой теневой флот, чтобы обойти санкции и смягчить их влияние на Россию. Двенадцать стран согласились разрушить и сдержать теневой флот России, чтобы предотвратить незаконные операции и увеличить расходы России на войну против Украины,
По словам премьер-министра Эстонии Кристена Михала, теневой флот России представляет угрозу европейской безопасности, экономике и окружающей среде.
Те, кто решает работать в тени, должны столкнуться с последствиями. Мы принимаем скоординированные меры для сдерживания теневого флота России и их попыток уклониться от санкций,
Соединенное Королевство, Дания, Швеция, Польша, Финляндия и Эстония поручают своим морским силам требовать соответствующие доказательства страхования от подозреваемых теневых судов, которые проходят через Ла-Манш, датский пролив Большой Бельт, пролив Звук между Данией и Швецией и Финский залив.
Отмечается, что информация, собранная государствами-участниками, в том числе в отношении тех судов, которые решили не отвечать на запросы, будет оценена, после чего будут приниматься совместные действия.
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