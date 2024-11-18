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Британии успешно испытала крылатую ракету SPEAR с дальностью до 100 км

Британии успешно испытала крылатую ракету SPEAR с дальностью до 100 км

Киев  •  УНН

 • 5052 просмотра

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Британские военные успешно протестировали управляемую ракету SPEAR с дальностью до 100 км. Ракета предназначена для F-35 и может уничтожать системы ПВО, корабли, танки и другие цели.

Пилоты Королевских военно-воздушных сил Британии  и Королевского флота получат на вооружение новую передовую крылатую ракету после первого успешного испытания управляемой ракеты SPEAR. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Британии, пишет УНН.

Детали

В пресс-релизе ведомства говорится, что "SPEAR" это малая крылатая ракета нового поколения с турбореактивным двигателем - успешно прошла испытания после того, как ее запустили с истребителя Eurofighter Typhoon от компании BAE Systems на полигоне Видсель в Швеции.

Отмечается, что это первый раз, когда оружие применили против мишени.

В ведомстве отметили, что ракету можно будет использовать против систем ПВО, кораблей, танков, укрепленных зданий, быстро движущихся машин. Ракеты SPEAR намерены поставить на истребители-бомбардировщики F-35, которые смогут действовать с авиабаз или авианосцев типа "Королева Елизавета".

Самолеты F-35 смогут нести сразу восемь ракет SPEAR

- добавил заместитель министра обороны Британии Люк Поллард.

Напомним

Франция и Британия предоставили разрешение Украине наносить удары ракетами SCALP/Storm Shadow вглубь российской территории.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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