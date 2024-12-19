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Братислава: повышение порога оборонных расходов до 3% ВВП является «немыслимым» - министр

Братислава: повышение порога оборонных расходов до 3% ВВП является «немыслимым» - министр

Киев  •  УНН

 • 1018 просмотра

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Министр обороны Словакии Роберт Калиняк назвал «немыслимым» повышение оборонных расходов до 3% ВВП. Страна планирует остаться на уровне 2% ВВП, несмотря на призывы НАТО об увеличении расходов из-за угрозы со стороны России.

Для Словакии повышение порога оборонных расходов до 3% ВВП является проблематичным; минобороны планирует поддерживать минимальный уровень указанных расходов в размере 2% от ВВП.

Передает УНН со ссылкой на Ецгастіѵ.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк (Smer-SD/NI) в интервью для Euractiv Slovakia назвал «невероятным» увеличение расходов на оборону до 3% от ВВП. 

На вопрос журналистов о возможности увеличения военных расходов Словакии до 3% ВВП Калиняк ответил: «Учитывая нынешнюю ситуацию, когда нам необходимо консолидировать государственные финансы и все имеющиеся у нас обязательства, я не могу себе представить, чтобы мы таким образом обременяли другую часть общества», при этом признавая „проблемы, с которыми мы сталкиваемся“.

Контекст

На прошлой неделе Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил необходимость увеличения расходов на оборону из-за растущей угрозы со стороны России. 

Словакия достигла нынешнего целевого показателя в 2% ВВП. Но правительство страны поддерживает тезис, что увеличение расходов может оказаться сложной задачей.

Напомним,

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо должен встретиться с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в четверг, чтобы обсудить продолжение поставок газа через Украину.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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