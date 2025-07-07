Ботулизм с начала года унес в Украине уже три жизни: какие продукты могут быть опасными

В летний период возрастает риск заболевания ботулизмом - опасной инфекцией, поражающей нервную систему и способной привести к параличу или смерти. По данным Минздрава, только с начала текущего года зарегистрированы десятки случаев заражения, в том числе с летальным исходом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Детали

По состоянию на май в Украине было зафиксировано 17 очагов с подозрением на ботулизм. В результате отравления пострадали 19 человек (все - взрослые). В 14 случаях диагноз подтвердился, из них двое больных умерли - в Киевской и Черниговской областях. 13 пациентов получили противоботулиническую сыворотку. В пяти случаях диагноз не подтвердился.

В июне 2025 года зафиксировано 11 очагов с 12 пострадавшими, среди которых трое детей. Диагноз подтвержден у четырех человек. Шестеро больных сейчас проходят лечение, летальных случаев не зафиксировано. В двух случаях ботулизм не подтвердился. Восемь пациентов получили сыворотку.

В целом, за первые 6 месяцев 2025 года, зарегистрировано 46 очагов ботулизма. Пострадали 57 человек, среди которых семеро детей. Диагноз подтвержден в 42 случаях, из них трое — летальные (в Днепропетровской, Киевской и Черниговской областях). Шесть человек до сих пор находятся на лечении. Противоботулиническую сыворотку получили 45 пострадавших.

Справка: Очаг ботулизма — это один или несколько случаев заболевания, связанных с употреблением общего зараженного продукта.

Как уберечься от ботулизма

Специалисты отмечают: наибольшую опасность представляет непотрошеная вяленая или сушеная рыба, особенно приобретенная на стихийных рынках или "с рук". Также риск несет домашняя консервация — мясная, рыбная и овощная, если она приготовлена без использования автоклава.

Не употребляйте:

рыбу, купленную в неофициальных торговых точках;

консервацию, в качестве которой есть сомнения;

продукты в вздутой, поврежденной или ржавой таре.

Консервируйте продукты только с использованием автоклавов.

Симптомы ботулизма:

нарушение зрения (двоение, затуманивание);

сухость во рту;

мышечная слабость;

трудности с глотанием, речью;

тошнота, рвота, диарея;

головокружение.

При появлении первых симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу. Обязательно сообщите, если накануне употребляли вяленую рыбу или консервы. Это поможет быстрее установить диагноз и оказать необходимую помощь.

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