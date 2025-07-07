Ботулізм від початку року забрав в Україні вже три життя: які продукти можуть бути небезпечними

У літній період зростає ризик захворювання на ботулізм - небезпечну інфекцію, що уражає нервову систему та може призвести до паралічу або смерті. За даними МОЗ, лише з початку поточного року зареєстровано десятки випадків зараження, зокрема з летальними наслідками. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Деталі

Станом на травень в Україні було зафіксовано 17 вогнищ із підозрою на ботулізм. Унаслідок отруєння постраждали 19 осіб (усі - дорослі). У 14 випадках діагноз підтвердився, із них двоє хворих померли - в Київській та Чернігівській областях. 13 пацієнтів отримали протиботулінічну сироватку. У п’яти випадках діагноз не підтвердився.

У червні 2025 року зафіксовано 11 вогнищ з 12 постраждалими, серед яких троє дітей. Діагноз підтверджено у чотирьох осіб. Шестеро хворих наразі проходять лікування, летальних випадків не зафіксовано. У двох випадках ботулізм не підтвердився. Восьмеро пацієнтів отримали сироватку.

Загалом, за перші 6 місяців 2025 року, зареєстровано 46 вогнищ ботулізму. Постраждали 57 осіб, серед яких семеро дітей. Діагноз підтверджено у 42 випадках, з них троє — летальні (у Дніпропетровській, Київській та Чернігівській областях). Шестеро осіб досі перебувають на лікуванні. Протиботулінічну сироватку отримали 45 постраждалих.

Довідка: Вогнище ботулізму — це один або кілька випадків захворювання, пов’язаних із вживанням спільного зараженого продукту.

Як уберегтися від ботулізму

Фахівці наголошують: найбільшу небезпеку становить непатрана в’ялена чи сушена риба, особливо придбана на стихійних ринках або "з рук". Також ризик несе домашня консервація — м’ясна, рибна та овочева, якщо її приготовано без використання автоклава.

Не вживайте:

рибу, куплену в неофіційних торгових точках;

консервацію, у якості якої є сумніви;

продукти у здутій, пошкодженій або іржавій тарі.

Консервуйте продукти тільки з використанням автоклавів.

Симптоми ботулізму:

порушення зору (двоїння, затуманення);

сухість у роті;

м’язова слабкість;

труднощі з ковтанням, мовленням;

нудота, блювота, діарея;

запаморочення.

При появі перших симптомів необхідно негайно звернутись до лікаря. Обов’язково повідомте, якщо напередодні вживали в’ялену рибу чи консерви. Це допоможе швидше встановити діагноз і надати необхідну допомогу.

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