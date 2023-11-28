Болгария будет "платить" гражданам за прохождение ежегодных медосмотров
Киев • УНН
Тех, кто не пройдет обязательный медосмотр, могут штрафовать.
Болгарское правительство предложит финансовые стимулы гражданам для прохождения обязательных ежегодных профилактических медицинских осмотров. Этот шаг направлен на улучшение общего состояния здоровья населения. Об этом пишет Euractiv, передает УНН.
Детали
Налоговые органы вернут налогоплательщикам один ежегодный взнос на медицинское страхование, точнее, последний за год, если они прошли ежегодный осмотр у врача.
Эта мера имеет целью мотивировать болгар, которые обычно избегают профилактических осмотров, проходить тестирование хотя бы раз в год, что в конечном итоге улучшит здоровье населения.
Нынешняя команда Минздрава ставит профилактику своим приоритетом. Главный стимул - защита и забота о своем здоровье и здоровье своих близких. Мы хотим донести это послание до общества. Мы будем использовать различные информационные кампании, посвященные важности профилактики
Каждый застрахованный в Болгарии имеет право раз в год проходить профилактическое обследование. Его осуществляют врачи общей практики.
Министерство возлагает большие надежды на то, что проект будет успешным. Профилактические осмотры хотя и бесплатны, но крайне непопулярны среди населения.
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По официальной статистике на 2022 год, только 41% всех застрахованных лиц старше 18 лет прошли обязательные профилактические осмотры у своего личного врача. К сентябрю текущего года обязательные осмотры прошли только 22% застрахованных граждан. Это означает, что более половины болгар не воспользовались этой возможностью.
Врачи общей практики называют это "тревожной тенденцией", поскольку профилактика может помочь выявить многие заболеваний на ранней стадии, делая лечение более доступным и дешевым.
Болгария будет "платить" гражданам за прохождение ежегодных медосмотров
Тех, кто не пройдет обязательный медосмотр, могут штрафовать.
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