Українські розробники створили мобільний додаток і цифрове TV для лікарів і пацієнтів

Додаток LEKARIS.com - єдина платформа для лікарів і пацієнтів. Його завдання перевести кваліфіковану медичну допомогу в онлайн, заощадивши тим самим час на пошуку лікаря, консультаціях та особистих прийомах. Сервіс розробила компанія "Сучасні медичні послуги" за підтримки команди HUB 4.0.

"Ми спочатку планували розвивати цілий ряд проектів в напрямку цифрових технологій, в тому числі ФІНТЕК і МедТеКо. LEKARIS.com розробляли з літа 2017 року, крім IT-фахівців в створенні брала участь велика команда кваліфікованих лікарів", - повідомив бізнесмен, інвестор HUB 4.0 Валерій Омельченко.

За допомогою програми користувачі можуть знайти лікаря потрібної спеціалізації, екстрено проконсультуватися (повідомлення, аудіозвонкі), запланувати консультацію на зручний день або записатися на особистий прийом, звернутися за альтернативною думкою. Гроші за консультацію перераховуються з аккаунта користувача на рахунок лікаря автоматично.

Профіль лікаря включає інформацію про стаж, категорії, вченого ступеня, місце роботи, вартість послуг, а також відгуки про роботу. Лікарі самостійно встановлюють графік "онлайн-прийому", вартість консультації, можуть публікувати авторські матеріали.

"У медицині дійсно дуже актуальний зв'язок пацієнта і лікаря. Він повинен бути простим, доступним і безпечним. Подібні сервіси дозволяють вести пацієнтів з хронічними захворюваннями і допомагати їм щодня і щохвилини, залучати суміжних фахівців для консультацій", - повідомила керівник медичного експертної ради LEKARIS лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Марія Єгорова.

Крім того, за допомогою LEKARIS.com лікар може систематизувати прийом, збільшити базу пацієнтів, отримувати легальний додатковий дохід.

"Додаток потрібен лікарю для моніторингу стану пацієнта, коригування раніше призначеного лікування, підготовки пацієнта до особистого прийому - які обстеження попередньо пройти, щоб візит виявився продуктивним", - повідомив керівник LEKARIS.com, ендокринолог, кандидат медичних наук Олександр Пхакадзе.

На сьогодні в сервісі зареєстровані 100 лікарів і більше 800 пацієнтів. Співзасновник сервісу Сергій Черськой заявив, що сервіс відповідає найсуворішим європейським правилам щодо захисту, зберігання і передачі даних: "Ми ставимося до цього дуже серйозно, маємо як власні технологічні рішення-ноу-хау, так і природно використовуємо передові досягнення в цій галузі. Сервери знаходяться в Україні на наших майданчиках".

Додаток безкоштовний і доступний для iOS і Android пристроїв.

Другий продукт - цифрове інтерактивне телебачення LEKARIS.tv. Аудиторії обіцяють унікальний освітній відеоконтент для лікарів і пацієнтів про тренди і останні досягнення медицини, складних клінічних випадках, головні події галузі, профілактиці та лікуванні захворювань.