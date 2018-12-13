Українські розробники створили мобільний додаток і цифрове TV для лікарів і пацієнтів

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 196 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 8500 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 36828 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 74533 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 61262 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76154 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 91912 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86978 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 173414 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100369 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1.4м/с
62%
Популярнi новини

На ТОТ Запоріжжя набирає обертів мілітаризація молоді, – Центр нацсротиву

11 квітня, 20:03 • 11542 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 18362 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 7130 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 10025 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 17195 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 8512 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 173416 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330487 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 263736 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 374546 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 36831 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16571 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21769 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27624 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48462 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Українські розробники створили мобільний додаток і цифрове TV для лікарів і пацієнтів

Київ • УНН

 • 18465 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українські розробники створили цифровий медичний сервіс LEKARIS. Він включає мобільний додаток для онлайн-консультування пацієнтів та освітній IPTV-канал. Продукт презентували на форумі “Цифрова медицина в Україні”, повідомляє УНН.

Українські розробники створили мобільний додаток і цифрове TV для лікарів і пацієнтів

Додаток LEKARIS.com - єдина платформа для лікарів і пацієнтів. Його завдання перевести кваліфіковану медичну допомогу в онлайн, заощадивши тим самим час на пошуку лікаря, консультаціях та особистих прийомах. Сервіс розробила компанія "Сучасні медичні послуги" за підтримки команди HUB 4.0.

"Ми спочатку планували розвивати цілий ряд проектів в напрямку цифрових технологій, в тому числі ФІНТЕК і МедТеКо. LEKARIS.com розробляли з літа 2017 року, крім IT-фахівців в створенні брала участь велика команда кваліфікованих лікарів", - повідомив бізнесмен, інвестор HUB 4.0 Валерій Омельченко.

За допомогою програми користувачі можуть знайти лікаря потрібної спеціалізації, екстрено проконсультуватися (повідомлення, аудіозвонкі), запланувати консультацію на зручний день або записатися на особистий прийом, звернутися за альтернативною думкою. Гроші за консультацію перераховуються з аккаунта користувача на рахунок лікаря автоматично.

Профіль лікаря включає інформацію про стаж, категорії, вченого ступеня, місце роботи, вартість послуг, а також відгуки про роботу. Лікарі самостійно встановлюють графік "онлайн-прийому", вартість консультації, можуть публікувати авторські матеріали.

"У медицині дійсно дуже актуальний зв'язок пацієнта і лікаря. Він повинен бути простим, доступним і безпечним. Подібні сервіси дозволяють вести пацієнтів з хронічними захворюваннями і допомагати їм щодня і щохвилини, залучати суміжних фахівців для консультацій", - повідомила керівник медичного експертної ради LEKARIS лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Марія Єгорова.

Крім того, за допомогою LEKARIS.com лікар може систематизувати прийом, збільшити базу пацієнтів, отримувати легальний додатковий дохід.

"Додаток потрібен лікарю для моніторингу стану пацієнта, коригування раніше призначеного лікування, підготовки пацієнта до особистого прийому - які обстеження попередньо пройти, щоб візит виявився продуктивним", - повідомив керівник LEKARIS.com, ендокринолог, кандидат медичних наук Олександр Пхакадзе.

На сьогодні в сервісі зареєстровані 100 лікарів і більше 800 пацієнтів. Співзасновник сервісу Сергій Черськой заявив, що сервіс відповідає найсуворішим європейським правилам щодо захисту, зберігання і передачі даних: "Ми ставимося до цього дуже серйозно, маємо як власні технологічні рішення-ноу-хау, так і природно використовуємо передові досягнення в цій галузі. Сервери знаходяться в Україні на наших майданчиках".

Додаток безкоштовний і доступний для iOS і Android пристроїв.

Другий продукт - цифрове інтерактивне телебачення LEKARIS.tv. Аудиторії обіцяють унікальний освітній відеоконтент для лікарів і пацієнтів про тренди і останні досягнення медицини, складних клінічних випадках, головні події галузі, профілактиці та лікуванні захворювань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,193.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.62