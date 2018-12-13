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Украинские разработчики создали мобильное приложение и цифровое TV для врачей и пациентов

Киев • УНН

 • 18464 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинские разработчики создали цифровой медицинский сервис LEKARIS. Он включает мобильное приложения для онлайн-консультирования пациентов и образовательный IPTV-канал. Продукт презентовали на форуме “Цифровая медицина в Украине”, сообщает УНН.

Украинские разработчики создали мобильное приложение и цифровое TV для врачей и пациентов

Приложение LEKARIS.com — единая платформа для врачей и пациентов. Его задача перевести квалифицированную медицинскую помощь в онлайн, сэкономив тем самым время на поиске врача, консультациях и личных приемах. Сервис разработала компания “Современные медицинские сервисы” при поддержке команды HUB 4.0. “Мы изначально планировали развивать целый ряд проектов в направлении цифровых технологий, в том числе финтек и медтек. LEKARIS.com разрабатывали с лета 2017 года, кроме IT-специалистов в создании участвовала большая команда квалифицированных врачей”, — сообщил бизнесмен, инвестор HUB 4.0 Валерий Омельченко.

При помощи приложения пользователи могут найти врача нужной специализации, экстренно проконсультироваться (сообщения, аудиозвонки), запланировать консультацию на удобный день или записаться на личный прием, обратиться за альтернативным мнением. Деньги за консультацию перечисляются с аккаунта пользователя на счет врача автоматически.

Профиль врача включает информацию о стаже, категории, ученой степени, месте работы, стоимости услуг, а также отзывы о работе. Врачи самостоятельно устанавливают график “онлайн-приема”, стоимость консультации, могут публиковать авторские материалы.

“В медицине действительно очень актуальна связь пациента и врача. Она должна быть простой, доступной и безопасной. Подобные сервисы позволяют вести пациентов с хроническими заболеваниями и помогать им ежедневно и ежеминутно, привлекать смежных специалистов для консультаций”, — сообщила руководитель медицинского экспертного совета LEKARIS врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Мария Егорова.

Кроме того, с помощью LEKARIS.com врач может систематизировать прием, увеличить базу пациентов, получать легальный дополнительный доход. “Приложение нужно врачу для мониторинга состояния пациента, корректировки ранее назначенного лечения, подготовки пациента к личному приему — какие обследования предварительно пройти, чтобы визит оказался продуктивным”, — сообщил руководитель LEKARIS.com, эндокринолог, кандидат медицинских наук Александр Пхакадзе.

На сегодня в сервисе зарегистрированы 100 врачей и больше 800 пациентов. Сооснователь сервиса Сергей Черской заявил, что сервис соответствует самым строгим европейским правилам по защите, хранению и передаче данных: “Мы относимся к этому очень серьезно, имеем как собственные технологические решения-ноу-хау, так и естественно используем самые передовые достижения в этой области. Сервера находятся в Украине на наших площадках”.

Приложение бесплатное и доступно для iOS и Android устройств.

Второй продукт — цифровое интерактивное телевидение LEKARIS.tv. Аудитории обещают уникальный образовательный видеоконтент для врачей и пациентов о трендах и последних достижениях медицины, сложных клинических случаях, главных событиях отрасли, профилактике и лечении заболеваний.

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