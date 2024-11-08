Более 40 подопытных обезьян сбежали из-под стражи в Южной Каролине
Киев • УНН
43 макаки-резус сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине из-за халатности нового работника. Полиция уверяет, что животные безвредны, и просит не контактировать с ними.
Макаки-резус сбежали из заведения Alpha Genesis после того, как новый сотрудник не полностью закрыл вольер с приматами. Жителям города Йемасси настоятельно рекомендовали держать двери и окна запертыми.
Пишет УНН с ссылкой на NBC, AP и Post and Courier.
Детали
Сорок три обезьяны сбежали из комплекса, используемого для медицинских исследований в Южной Каролине, США. Полиция Южной Каролины предупредила жителей района, чтобы они держали двери и окна закрытыми. В дальнейшем начальник местной полиции заявил, что "почти нет риска".
"Они не заражены никакими заболеваниями. "Они безвредны и немного пугливы", - заявил в четверг утром начальник полиции Йемасси Грегори Александер.
Справочно
Обезьяны-резусы сбежали из лаборатории Alpha Genesis в среду после того, как новый сотрудник не смог полностью запереть вольер с приматами. Сотрудники Alpha Genesis "уже определили местонахождение приматов и пытаются заманить их едой", - говорится в заявлении полиции, опубликованном около полудня в четверг.
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Департамент полиции Емасси также попросил всех, кто нашел или увидел обезьяну, позвонить в службу 911.
"Не пытайтесь принести этих животных домой или погладить их", - сказал начальник полиции Емасси Грегори Александр.
Напомним,
Ранее УНН сообщал, что обезьяны из чешского зоопарка сбежали в Германию.
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