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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 40 подопытных обезьян сбежали из-под стражи в Южной Каролине

Киев  •  УНН

11:49 • 2191 просмотра

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43 макаки-резус сбежали из исследовательского центра Alpha Genesis в Южной Каролине из-за халатности нового работника. Полиция уверяет, что животные безвредны, и просит не контактировать с ними.

Макаки-резус сбежали из заведения Alpha Genesis после того, как новый сотрудник не полностью закрыл вольер с приматами. Жителям города Йемасси настоятельно рекомендовали держать двери и окна запертыми.

Пишет УНН с ссылкой на NBC, AP и Post and Courier.

Детали

Сорок три обезьяны сбежали из комплекса, используемого для медицинских исследований в Южной Каролине, США. Полиция Южной Каролины предупредила жителей района, чтобы они держали двери и окна закрытыми. В дальнейшем начальник местной полиции заявил, что "почти нет риска".

"Они не заражены никакими заболеваниями. "Они безвредны и немного пугливы", - заявил в четверг утром начальник полиции Йемасси Грегори Александер.

Справочно

Обезьяны-резусы сбежали из лаборатории Alpha Genesis в среду после того, как новый сотрудник не смог полностью запереть вольер с приматами. Сотрудники Alpha Genesis "уже определили местонахождение приматов и пытаются заманить их едой", - говорится в заявлении полиции, опубликованном около полудня в четверг.

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Департамент полиции Емасси также попросил всех, кто нашел или увидел обезьяну, позвонить в службу 911.

"Не пытайтесь принести этих животных домой или погладить их", - сказал начальник полиции Емасси Грегори Александр.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что обезьяны из чешского зоопарка сбежали в Германию.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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