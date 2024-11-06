Директор оккупированного заповедника "Аскания-Нова", передавший редких животных в рф, получил новое подозрение
Киев • УНН
Прокуратура сообщила руководителю оккупированного заповедника «Аскания-Нова» о подозрении в военном преступлении. Чиновник незаконно передал в рф редких животных на сумму более 22 млн грн.
Прокуратура сообщила об очередном подозрении должностному лицу оккупированного биосферного заповедника "Аскания-Нова" в совершении военного преступления против природно-заповедного фонда Украины из-за разграбления заповедника. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Детали
О подозрении сообщено так называемому директору Биосферного заповедника "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна, который расположен на временно оккупированной Херсонщине, в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Отмечается, что это пока первое подозрение в совершении военного преступления против природно-заповедного фонда Украины.
По данным следствия, подозреваемый в сговоре с представителями заповедников, расположенных на территории россии - природного биосферного заповедника "ростовский" и ассоциации "живая природа степи", - осуществил передачу редких и исчезающих видов животных в указанные учреждения.
Среди переданных животных: по две особи зебры Чапмана, бизона американского, оленя Давида и лошади Пржевальского. Последние занесены в Красную Книгу Украины и подлежат особой охране. Общая сумма ущерба, нанесенного заповеднику, составила более 22 млн грн.
В Офисе генпрокурора напомнили, что биосферный заповедник "Аскания-Нова" является ведущим природоохранным научно-исследовательским учреждением международного значения, включенным в международную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО и защищенным Гаагской Конвенцией от разграбления.
Поэтому незаконная передача животных, совершенная так называемым директором заповедника, является военным преступлением разграбления и нарушением статьи 33 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения и статей 28 и 56 IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше
Сейчас устанавливаются другие участники совершения преступления.
Напомним
Ранее псевдодиректору заповедника "Аскания-Нова" сообщили о подозрении в коллаборационизме за содействие российской оккупационной власти. Мужчина налаживал сотрудничество с зоопарками и сафари-парками рф, а также участвовал в конференциях и выставках, где приписывал россии достижения украинских исследователей в природоохранной отрасли.
Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления26 апреля 2024, 13:07 • 44265 просмотров