Директор оккупированного заповедника "Аскания-Нова", передавший редких животных в рф, получил новое подозрение

Прокуратура сообщила об очередном подозрении должностному лицу оккупированного биосферного заповедника "Аскания-Нова" в совершении военного преступления против природно-заповедного фонда Украины из-за разграбления заповедника. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

О подозрении сообщено так называемому директору Биосферного заповедника "Аскания-Нова" им. Ф.Э. Фальц-Фейна, который расположен на временно оккупированной Херсонщине, в нарушении законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Отмечается, что это пока первое подозрение в совершении военного преступления против природно-заповедного фонда Украины.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с представителями заповедников, расположенных на территории россии - природного биосферного заповедника "ростовский" и ассоциации "живая природа степи", - осуществил передачу редких и исчезающих видов животных в указанные учреждения.

Среди переданных животных: по две особи зебры Чапмана, бизона американского, оленя Давида и лошади Пржевальского. Последние занесены в Красную Книгу Украины и подлежат особой охране. Общая сумма ущерба, нанесенного заповеднику, составила более 22 млн грн.

В Офисе генпрокурора напомнили, что биосферный заповедник "Аскания-Нова" является ведущим природоохранным научно-исследовательским учреждением международного значения, включенным в международную сеть биосферных резерватов по программе ЮНЕСКО и защищенным Гаагской Конвенцией от разграбления.

Поэтому незаконная передача животных, совершенная так называемым директором заповедника, является военным преступлением разграбления и нарушением статьи 33 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения и статей 28 и 56 IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше