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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зоопарк надо закрыть: скандал вокруг мертвого льва на свалке Ровенской области набирает обороты

Киев  •  УНН

18:40 • 4864 просмотра

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На территории Костопольского завода по утилизации отходов нашли тело мертвого льва, что вызвало громкий скандал. Ровенский зоопарк объясняет ситуацию и предоставляет документы о законной утилизации тела животного.

На фоне новости о найденном теле мертвого льва из зоопарка на Ровенщине разгорелся скандал. Пользователи социальных сетей требуют закрыть зоопарк, а директора привлечь к ответственности, пишет УНН.

После новостей о чрезвычайной "находке" на спецплатформе Костопольского завода по утилизации отходов животного происхождения, разразился скандал.

Только под постом UAnimals собралось почти 700 негативных комментариев. Людей удивляет, почему тело животного нельзя было кремировать, или хотя бы закопать.

"Так директор заботится и любит животных ... таких надо убирать с должности, если она не имеет возможности хоронить животных", - говорится в одном из комментариев.

Также, многих озадачил тот факт, что на фото со свалки четко видно гриву льва, а Ровенский зоопарк утверждает, что это львица. Они объясняют диссонанс, тем что "у старых самок львов иногда встречается гормональный сбой с повышением уровня тестостерона, а это, в свою очередь, приводит к увеличению оволосения по маскулинному типу".

Заметим, что зоопарк сообщил, что причиной смерти животного стали "изменения в организме, что приводит физиологическое старение", хотя в проверке, которую проводили охранные органы говорится другую причину смерти, - "онкологическая болезнь".

Напомним 

В воскресенье на территории Костопольского завода по утилизации отходов нашли тело мертвого льва и других животных, которых видно на фото. 

Впоследствии Ровенский зоопарк подтвердил, что львица, найденная на заводе по утилизации отходов, умерла на прошлой неделе, а зоопарк имел договор с Костопольским санитарным заводом на утилизацию животных.

Уже сегодня полиция Ровенской области завершила проверку обстоятельств обнаружения трупов львицы и других животных на территории Костопольского завода и установила, что все тела были доставлены с соблюдением законных процедур и необходимых документов.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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