Зоопарк треба закрити: скандал навколо мертвого лева на смітнику Рівненщини набирає обертів
Київ • УНН
На території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева, що викликало гучний скандал. Рівненський зоопарк пояснює ситуацію та надає документи про законну утилізацію тіла тварини.
На тлі новини про знайдене тіло мертвого лева із зоопарку на Рівненщині розгорівся скандал. Користувачі соціальних мереж вимагають закрити зоопарк, а директорку притягнути до відповідальності, пише УНН.
Після новин про надзвичайну "знахідку" на спецплатформі Костопільського заводу з утилізації відходів тваринного походження, вибухнув скандал.
Лише під постом UAnimals назбиралось майже 700 негативних коментарів. Людей дивує, чому тіло тварини не можна було кремувати, або хоча б закопати.
"Отак директорка піклується і любить тварин…таких треба прибирати з посади, якщо вона не має змоги ховати тварин", - йдеться в одному із коментарів.
Також, багатьох спантеличив той факт, що на фото зі смітника чітко видно гриву лева, а Рівненський зоопарк стверджує, що це левиця. Вони пояснюють дисонанс, тим що "у старих самок левів іноді зустрічається гормональний збій з підвищенням рівня тестостерону, а це, в свою чергу, призводить до збільшення оволосіння по маскулінному типу".
Зауважимо, що зоопарк повідомив, що причиною смерті тварини стали "зміни в організмі, що призводить фізіологічне старіння", хоча у перевірці, яку проводили охоронні органи йдеться іншу причину смерті, — "онкологічна хвороба".
Нагадаємо
У неділю на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева та інших тварин, яких видно на фото.
Згодом Рівненський зоопарк підтвердив, що левиця, знайдена на заводі з утилізації відходів, померла минулого тижня, а зоопарк мав договір з Костопільським санітарним заводом на утилізацію тварин.
Вже сьогодні поліція Рівненщини завершила перевірку обставин виявлення трупів левиці та інших тварин на території Костопільського заводу та встановила, що всі тіла були доставлені з дотриманням законних процедур та необхідних документів.