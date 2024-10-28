Зоопарк треба закрити: скандал навколо мертвого лева на смітнику Рівненщини набирає обертів

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9314 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 23601 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42797 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78942 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65113 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77946 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93366 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87264 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176540 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101123 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12642 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14233 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21937 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 8104 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5442 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 23612 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176544 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332913 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266414 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376983 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42803 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17657 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22811 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28539 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49380 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зоопарк треба закрити: скандал навколо мертвого лева на смітнику Рівненщини набирає обертів

Київ • УНН

 • 20836 перегляди

На території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева, що викликало гучний скандал. Рівненський зоопарк пояснює ситуацію та надає документи про законну утилізацію тіла тварини.

Зоопарк треба закрити: скандал навколо мертвого лева на смітнику Рівненщини набирає обертів

На тлі новини про знайдене тіло мертвого лева із зоопарку на Рівненщині розгорівся скандал. Користувачі соціальних мереж вимагають закрити зоопарк, а директорку притягнути до відповідальності, пише УНН.

Після новин про надзвичайну "знахідку" на спецплатформі Костопільського заводу з утилізації відходів тваринного походження, вибухнув скандал.

Лише під постом UAnimals назбиралось майже 700 негативних коментарів. Людей дивує, чому тіло тварини не можна було кремувати, або хоча б закопати.

"Отак директорка піклується і любить тварин…таких треба прибирати з посади, якщо вона не має змоги ховати тварин", - йдеться в одному із коментарів.

Також, багатьох спантеличив той факт, що на фото зі смітника чітко видно гриву лева, а Рівненський зоопарк стверджує, що це левиця. Вони пояснюють дисонанс, тим що "у старих самок левів іноді зустрічається гормональний збій з підвищенням рівня тестостерону, а це, в свою чергу, призводить до збільшення оволосіння по маскулінному типу".

Зауважимо, що зоопарк повідомив, що причиною смерті тварини стали "зміни в організмі, що призводить фізіологічне старіння", хоча у перевірці, яку проводили охоронні органи йдеться іншу причину смерті, — "онкологічна хвороба".

Нагадаємо 

У неділю на території Костопільського заводу з утилізації відходів знайшли тіло мертвого лева та інших тварин, яких видно на фото. 

Згодом Рівненський зоопарк підтвердив, що левиця, знайдена на заводі з утилізації відходів, померла минулого тижня, а зоопарк мав договір з Костопільським санітарним заводом на утилізацію тварин.

Вже сьогодні поліція Рівненщини завершила перевірку обставин виявлення трупів левиці та інших тварин на території Костопільського заводу та встановила, що всі тіла були доставлені з дотриманням законних процедур та необхідних документів.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКримінал та НП
Рівне
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57