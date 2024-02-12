Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф
За выходные оккупанты более 35 раз обстреляли Херсон, повредив жилые дома, административное здание и медицинское учреждение - Вооруженные силы РФ выпустили по городу 160 снарядов с оккупированного левого берега.
На дорогах Польши будет усилено движение военной техники с февраля до конца мая - Генштаб Войска Польского
С февраля по май в связи с предстоящими учениями НАТО на польских дорогах увеличится движение военной техники.
Ким сообщил, что все больше людей возвращаются в Николаев и область
Председатель Николаевской областной военной администрации сообщил, что, несмотря на усиление обстрелов, люди продолжают возвращаться в Николаев и область. Динамика возвращения жителей остается положительной.
В Украину вернули 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно эвакуироваться из оккупированной Донецкой области - Лубинец
Из оккупированного села в Донецкой области с помощью волонтеров и работников Офиса Омбудсмана в Украину эвакуировали 80-летнюю женщину, которая не могла самостоятельно выехать из оккупированного села в Донецкой области.
В Николаевской области уже восстановлено 31% объектов, которые были повреждены или разрушены войной - Ким
В Николаевской области Украины восстановлено 31% объектов, поврежденных или разрушенных российскими обстрелами, в частности 244 многоквартирных дома, 648 жилых домов, 71 школа и 35 детских садов.
Страны-соседи Украины начали более активно реагировать на угрозы из-за российских ракет и дронов - Игнат
Соседние с Украиной страны НАТО начали активнее реагировать на угрозы от российских ракет и беспилотников вблизи своих границ.
Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе
Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.
Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш
Российские войска продолжают атаки под Бахмутом, подтягивая резервы к селу Богдановка, в то время как украинские войска держатся, принимаются все необходимые меры по отражению атаки противника.
Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом
Премьер-министр Дональд Туск планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить увеличение европейской военной поддержки Украины.
Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом
15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.