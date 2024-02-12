Более 35 обстрелов совершили оккупанты по Херсону за минувшие выходные: последствия атаки со стороны ссс рф

В Херсоне в результате вражеских обстрелов повреждены жилые дома, административное здание, одно из медучреждений.

Враг выпустил в направлении города 160 снарядов, передает УНН с ссылкой на Telegram руководителя Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

За выходные армия рф с временно оккупированного левого берега 36 раз обстреляла территорию городской общины, выпустив 160 снарядов. - говорится в сообщении.

В МВА Херсона подчеркивают, что враг несколько раз атаковал центральную часть города, в результате чего были повреждены жилые дома, административное здание, одно из медучреждений.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что за минувшие сутки российские войска 32 раза обстреляли Херсонскую область, попав в жилые кварталы и объекты инфраструктуры и ранив трех человек.

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