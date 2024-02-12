Понад 35 обстрілів здійснили окупанти по Херсону за минулі вихідні: наслідки атаки з боку зс рф
Київ • УНН
За вихідні окупанти понад 35 разів обстріляли Херсон, пошкодивши житлові будинки, адміністративну будівлю та медичний заклад - Збройні сили РФ випустили по місту 160 снарядів з окупованого лівого берега.
У Херсоні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля, один з медзакладів.
Ворог випустив в напрямку міста 160 снарядів, передає УНН із посиланням на Telegram керівника Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
За вихідні армія рф з тимчасово окупованого лівого берега 36 разів обстріляла територію міської громади, випустивши 160 снарядів.
У МВА міста Херсон наголошують, що ворог кілька разів атакував центральну частину міста, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки, адміністративна будівля, один з медзакладів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що за минулу добу російські війська 32 рази обстріляли Херсонську область, влучивши в житлові квартали та об'єкти інфраструктури і поранивши трьох людей.
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