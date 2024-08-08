Более 10 тысяч потребителей в пяти областях без света из-за вражеских обстрелов

Вследствие вражеских обстрелов без электроснабжения остаются более 10 тысяч абонентов в 5 областях, сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеских обстрелов обесточены более 10 тысяч абонентов в Донецкой, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях", - сообщили в Минэнерго.

Донецкая область

В результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки обесточены 1,4 тысячи абонентов в 3 населенных пунктах. На утро остаются без напряжения 135 населенных пунктов, что в целом составляет 79,8 тысячи абонентов.

Запорожская область

В результате боевых действий остаются без напряжения 3,7 тысячи потребителей в 52 населенных пунктах.

Сумская область

Всего в результате боевых действий без напряжения остается 78 населенных пунктов - 6,3 тысячи потребителей.

Харьковская область

На утро в результате боевых действий без электроснабжения 38,4 тысячи абонентов.

О Николаевской области детали не приводятся.