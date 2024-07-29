Традиция создания бойковской писанки добавлена в национальный перечень нематериального культурного наследия Украины, сообщили в Министерстве культуры и информационной политики в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Министерство культуры и информационной политики Украины добавило традицию создания бойковской писанки булавкой в национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины», - говорится в сообщении.

Традиция существует в местах компактного проживания бойков, в частности в городах Турка и Самбор, а также в отдельных селах Самборского района Львовской области и некоторых селах Закарпатской области. За рубежом - это: Израиль, Канада, Австралия, Великобритания, Бельгия и Польша, отметили в министерстве.

Традиционно писанку писали женщины и девушки накануне Пасхи. Мастерицы, создавая писанки булавкой (иглой, заостренной деревянной палочкой, позже заостренной спичкой), передают из поколения в поколение знания о мироздании, а также закрепляют семейные традиции.

Многие знаки на бойковских писанках, как сообщается, соответствуют представлениям о природе, вселенной, солнце, луна и звезды, как представление о мироздании, спирали или «кривульки» как символ взаимосвязи и повторяемости жизни, взаимосвязи между разными поколениями, сменяемости годового цикла.

«Цвет также имеет значение: красный - радость жизни, желтый и оранжевый - символ природных светил, зеленый - пробуждение природы, коричневый - корни рода, матушка-земля, белый - чистота помыслов и деяний, темный и черный - уважение душам», - рассказали в Минкульте.

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