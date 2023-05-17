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13 марта, 19:26 • 49647 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105282 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107965 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108115 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101937 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 95985 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110463 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131458 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171415 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202524 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163264 просмотра
Актуальное
Block3000: Blockchain Battle Билеты со скидкой еще в продаже!

Block3000: Blockchain Battle Билеты со скидкой еще в продаже!

Киев • УНН

 • 812476 просмотра

Получите более 40% скидки на билеты на одно из крупнейших блокчейн-событий в Европе.

Ожидается, что 6 и 7 июля 2023 года на потрясающей Altice Arena в Лиссабоне, Португалия, примут участие более 5000 делегатов, поскольку Block 3000: Blockchain Battle соберет опытных экспертов в области блокчейна, Web3 и криптовалют, чтобы представить последние разработки лидеров рынка, захватывающие новые проекты, заняться полезным нетворкингом и задать направление дискуссии для этой отрасли. Block 3000: Blockchain Battle пригласит широкий спектр спикеров, в которые входят топ менеджеры, лучшие специалисты, влиятельные медиа-персоны, инвесторы и лидеры мнений.

Среди состава спикеров будут присутствовать: Зои Вэй (BNB Chain), Карл “The Moon” Рунфельт, Дэвид Юриняк (TronDAO), Лоран Перелло (Web3ST), Остин Федера (Solana), Мигель Паленсия (Qtum), Дмитрий Будорин (Hacken), Кирилл Николов (Nexo), Сами Вайттинен (Trust Wallet), Хавьер Гарсия (Binance), Алекс Матсуо (Amazon Web Services) и многие другие. В целом планируется собрать более 50 спикеров.

Block3000: Blockchain Battle | Что вам необходимо знать

Более 5 000 участников со всего мира, 100 выставочных стендов и более 50 спикеров, Block3000 - это одно из лучших событий в Европе в области блокчейна и криптовалют.

Доклады ведущих специалистов, топ менеджеров, а также лидеров мнений заставят вас посмотреть на многие вещи под другим углом, откроют для вас новые перспективные технологии и проекты. Присутствие на таком грандиозном мероприятии обеспечит вам огромные возможности для нетворкинга, поскольку на территории Арены будут присутствовать как представители блокчейн бизнеса, стартапы, так и частные инвесторы, фонды и медиа!

В рамках мероприятия состоится Битва Блокчейнов - инновационное и интеллектуальное шоу, проходящее в формате панельных дискуссий с 4-5 спикерами за раунд. Во время панелей докладчики углубляются в различные перспективы и проблемы, связанные с блокчейн-сетями, совместимостью, масштабируемостью и безопасностью. Они будут исследовать потенциал этих технологий и то, как их можно использовать для создания инновационных решений существующих проблем как в экосистеме блокчейна, так и в более широком пространстве финансовых технологий.

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