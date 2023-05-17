Block3000: Blockchain Battle Билеты со скидкой еще в продаже!

Ожидается, что 6 и 7 июля 2023 года на потрясающей Altice Arena в Лиссабоне, Португалия, примут участие более 5000 делегатов, поскольку Block 3000: Blockchain Battle соберет опытных экспертов в области блокчейна, Web3 и криптовалют, чтобы представить последние разработки лидеров рынка, захватывающие новые проекты, заняться полезным нетворкингом и задать направление дискуссии для этой отрасли. Block 3000: Blockchain Battle пригласит широкий спектр спикеров, в которые входят топ менеджеры, лучшие специалисты, влиятельные медиа-персоны, инвесторы и лидеры мнений.

Среди состава спикеров будут присутствовать: Зои Вэй (BNB Chain), Карл “The Moon” Рунфельт, Дэвид Юриняк (TronDAO), Лоран Перелло (Web3ST), Остин Федера (Solana), Мигель Паленсия (Qtum), Дмитрий Будорин (Hacken), Кирилл Николов (Nexo), Сами Вайттинен (Trust Wallet), Хавьер Гарсия (Binance), Алекс Матсуо (Amazon Web Services) и многие другие. В целом планируется собрать более 50 спикеров.

Block3000: Blockchain Battle | Что вам необходимо знать

Более 5 000 участников со всего мира, 100 выставочных стендов и более 50 спикеров, Block3000 - это одно из лучших событий в Европе в области блокчейна и криптовалют.

Доклады ведущих специалистов, топ менеджеров, а также лидеров мнений заставят вас посмотреть на многие вещи под другим углом, откроют для вас новые перспективные технологии и проекты. Присутствие на таком грандиозном мероприятии обеспечит вам огромные возможности для нетворкинга, поскольку на территории Арены будут присутствовать как представители блокчейн бизнеса, стартапы, так и частные инвесторы, фонды и медиа!

В рамках мероприятия состоится Битва Блокчейнов - инновационное и интеллектуальное шоу, проходящее в формате панельных дискуссий с 4-5 спикерами за раунд. Во время панелей докладчики углубляются в различные перспективы и проблемы, связанные с блокчейн-сетями, совместимостью, масштабируемостью и безопасностью. Они будут исследовать потенциал этих технологий и то, как их можно использовать для создания инновационных решений существующих проблем как в экосистеме блокчейна, так и в более широком пространстве финансовых технологий.

Чтобы узнать больше и приобрести билеты, нажмите здесь

Следите за нами в социальных сетях, чтобы узнавать о последних обновлениях Block 3000: Blockchain Battle Twitter | Telegram