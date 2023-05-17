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29 березня, 07:30 • 307890 перегляди

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Block3000: Blockchain Battle Білети зі знижкою ще у продажу!

Block3000: Blockchain Battle Білети зі знижкою ще у продажу!

Київ • УНН

 • 812477 перегляди

Отримайте понад 40% знижки на квитки на одну з найбільших блокчейн-подій в Європі.

Очікується, що 6 і 7 липня 2023 року на приголомшливій Altice Arena у Лісабоні, Португалії, візьмуть участь понад 5000 делегатів, оскільки Block 3000: Blockchain Battle збере досвідчених експертів у галузі блокчейну, Web3 та криптовалют, щоб представити останні розробки лідерів ринку, захоплюючі нові проекти, зайнятися корисним нетворкінгом і задати напрям дискусії для цієї галузі.Block 3000: Blockchain Battle запросить широкий спектр спікерів, до яких входять топ менеджери, найкращі фахівці, впливові медіа-персони, інвестори та лідери думок.

Серед складу спікерів будут присутні: Зої Вей (BNB Chain), Карл “The Moon” Рунфельт, Девід Юріняк (TronDAO), Лоран Перелло (Web3ST), Остін Федера (Solana), Мігель Паленсія (Qtum), Дмитро Будорін (Hacken), Кірил Ніколов (Nexo), Самі Вайттінен (Trust Wallet), Хав'єр Гарсія (Binance), Aлекс Матсуо (Amazon Web Services) та багатьох інших. Загалом планується зібрати понад 50 спікерів.

Block3000: Blockchain Battle | Що вам необхідно знати

Понад 5 000 учасників з усього світу, 100 виставкових стендів і понад 50 спікерів, Block3000 - це одна з найкращих подій в Європі в галузі блокчейну та криптовалют.
Доповіді провідних фахівців, топ менеджерів, а також лідерів думок змусять вас подивитися на багато речей під іншим кутом, відкриють для вас нові перспективні технології та проекти. Присутність на такому грандіозному заході забезпечить вам величезні можливості для нетворкінгу, оскільки на территорії Арени будуть присутні як представники блокчейн бізнесу, стартапи, так і приватні інвестори, фонди та медіа!

У рамках заходу відбудеться Битва Блокчейнів - інноваційне та інтелектуальне шоу, що проходить у форматі панельних дискусій з 4-5 спікерами за раунд. Під час панелей доповідачі заглиблюються в різні перспективи та проблеми, пов’язані з блокчейн-мережами, сумісністю, масштабованістю та безпекою. Вони досліджуватимуть потенціал цих технологій і те, як їх можна використати для створення інноваційних рішень існуючих проблем як в екосистемі блокчейну, так і в ширшому просторі фінансових технологій.

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