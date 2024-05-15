Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
dmytro-kulebaДмитрий Кулеба
kievКиев
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  75224 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  108229 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  118910 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  148052 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  137427 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156926 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152875 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131278 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175819 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210763 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Новости по теме
Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

  •  15944 просмотра
ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

  •  14107 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА

Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА

  •  13533 просмотра
Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

  •  13020 просмотра
рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

  •  12900 просмотра
В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

  •  18367 просмотра
Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

  •  18795 просмотра
"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса

"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса

  •  16043 просмотра
Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО

Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО

  •  12993 просмотра
Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР

Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР

  •  11987 просмотра

Популярные

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  129603 просмотра
В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

  •  134978 просмотра
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

  •  129931 просмотра
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

  •  131976 просмотра
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

  •  138404 просмотра

Публикации

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

  •  104266 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  129604 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  338736 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  380439 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  379596 просмотра

Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

США предоставят Украине финансовую и военную помощь в размере 2 миллиардов долларов для борьбы с российской агрессией.

Война •   •  15944 просмотра
Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

Высший антикоррупционный суд конфисковал два пассажирских самолета Ан-148-100Е у российской компании "Ильюшин Финанс Ко", которая входит в состав государственной корпорации "Ростех" и отвечает за лизинг и обслуживание самолетов российского производства.

политика •   •  14107 просмотра
ВАКС взыскал в доход два самолета АН-148, которые принадлежали компании из рф

Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА

Российская атака на город Днепр в Украине привела к повреждению инфраструктуры и гибели по меньшей мере двух человек, количество жертв оценивается.

Война •   •  13533 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждена инфраструктура, предварительно известно о 2 погибших - ОВА

Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

В среду цена биткоина несколько упала до отметки $62 000, несмотря на ослабление доллара и небольшое положительное движение.

Экономика •   •  13020 просмотра
Цена биткоина немного упала и составляет 62 тысячи долларов

рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

60-летняя женщина погибла, когда российские войска в течение часа обстреливали из артиллерии Есманьскую громаду Сумской области.

Война •   •  12900 просмотра
рф утром в течение часа обстреливала одну из общин Сумщины: погибла 60-летняя женщина

В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

Ракетный удар по российскому аэродрому в оккупированном Крыму мог повредить истребители МиГ-31. В общем это на этой базе можно насчитать 24 самолета и шесть вертолетов.

Война •   •  18367 просмотра
В результате удара по аэродрому "Бельбек "Украина могла повредить истребители МиГ-31 - Defense Express

Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

Ермак обсудил военную помощь, поддержку Дании и предстоящий Глобальный саммит мира с премьер-министром Дании Фредериксен.

Война •   •  18795 просмотра
Ермак встретился с премьером Дании: обсудили военную помощь и Саммит мира

"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса

Всего с начала программы "Собственное дело" 623 ветерана и члены их семей получили гранты на общую сумму 280 млн грн.

Общество •   •  16043 просмотра
"Собственное дело": 623 ветерана получили гранты на развитие своего бизнеса

Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО

Сообщения об оккупации российскими войсками города Волчанск Харьковской области не соответствуют действительности, поскольку большая часть города остается под контролем Украины, сообщает Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Война •   •  12993 просмотра
Информация об оккупации россией Волчанска не соответствует действительности - ЦПД при СНБО

Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР

Курсант 2-го курса Одесской военной академии погиб во время тренировочного прыжка с парашютом, сообщили в ГБР, бюро начало расследование.

Криминал и ЧП •   •  11987 просмотра
Курсант погиб во время прыжка с парашютом, начато расследование - ГБР