Блинкен объявил о предоставлении Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о предоставлении предоставления Украине 2 млрд долларов финансовой и военной помощи. Об этом Блинкен заявил во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает УНН.

Детали

Вчера мы обсуждали ту работу, которые совместно провели, для того чтобы обеспечить стратегический успех Украины. Мы работаем вместе, чтобы Украина действительно добилась своих целей на поле боя в остановке российской агрессии, но также сможет предотвратить будущие агрессии и обеспечит право украинского народа самому решать свое будущее, свою судьбу. Конечно мы имеем и дополнительную помощь, и эта дополнительная помощь уже доставляется. Я хотел бы добавить и объявить, что мы добавим 2 млрд долларов финансовой и военной помощи - сказал Блинкен.

Он добавил, что это позволит Украине закупить необходимое вооружение.

И это будет инвестицией в ВПК Украины для усиления способности производить то, что нужно для Украины и производить это вооружение на экспорт - добавил Блинкен.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.