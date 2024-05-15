Блінкен оголосив про надання Україні 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги
Київ • УНН
США нададуть Україні фінансову та військову допомогу у розмірі 2 мільярдів доларів для боротьби з російською агресією.
Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання надання Україні 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги. Про це Блінкен заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, передає УНН.
Деталі
Вчора ми обговорювали ту роботу, які спільно провели, для того щоб забезпечити стратегічний успіх України. Ми працюємо разом, щоб Україна дійсно добилася своїх цілей на полі бою у зупинці російської агресії, але також зможе запобігти майбутнім агресіям і забезпечить право українського народу самому вирішувати своє майбутнє, свою долю. Звісно ми маємо і додаткову допомогу, і ця додаткова допомога вже доставляється. Я хотів би додати і оголосити, що ми додамо 2 млрд доларів фінансової і військової допомоги
Він додав, що це дозволить Україні закупити необхідне озброєння.
І це буде інвестицією в ВПК України для посилення спроможності виробляти те, що потрібно для України і виробляти це озброєння на експорт
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час неоголошеного візиту до Києва заявив, що американська військова допомога Україні вже в дорозі і матиме реальний вплив на боротьбу з російською агресією.