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У Станицы Луганской силами украинской стороны сводится обходной пешеходный мост - отчет ОБСЕ

Киев • УНН

 • 16817 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Участники со стороны Украины устанавливают фундамент для пешеходного моста, который нужен для установления разрушенной секции моста у Станицы Луганской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опубликованный в четверг отчет СММ ОБСЕ по 26 сентября.

У Станицы Луганской силами украинской стороны сводится обходной пешеходный мост - отчет ОБСЕ

“25 сентября команда Миссии видела, как 11 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) готовились к проведению работ по разминированию. Они также видели 10 работников с подконтрольных правительству районов, которые с помощью крана, экскаватора и подъемника устанавливали фундамент для обходного пешеходного моста восточнее разрушенной секции моста у Станицы Луганской, а также закрепляли стальные балки и деревянные доски на металлической ферме моста”, — говорится в документе.

По наблюдениям Миссии, экскаватор выкапывал яму для заливки фундамента и сбрасывал почва на западную сторону разрушенной секции моста.

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Добавляется, что команда СММ ОБСЕ способствовала получению доступа работника из подконтрольных правительству районов к участку 10 м к югу от разрушенной секции моста с целью обозначения белой краской места соединения новой секции с конструкцией имеющегося моста.

“Примерно в 400 м к северу от разрушенной секции моста наблюдатели видели, как работники из подконтрольных правительству районов красили металлические тросы вдоль дороги, а также срезали деревья и кусты примерно в 200 м к северу от разрушенной секции моста на склоне с восточной стороны дороги”, — говорится в отчете.

Представители СММ ОБСЕ также сообщили, что видели 6 боевиков с наружными повязками с надписью “СЦКК” между их блокпостом и разрушенной секцией моста. Кроме того, команда СММ видела “5 саперов с неподконтрольных правительству районов с топорами на южном берегу реки на участке, где продолжались работы по вырубке деревьев и очистки от растительности”.

Напомним, в Офисе Президента рассказали о видении проведения выборов на Донбассе.

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