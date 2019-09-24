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Росія цинічно проігнорувала всі резолюції щодо Криму - Чубаров

Росія цинічно проігнорувала всі резолюції щодо Криму - Чубаров

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. Глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що жодна резолюція міжнародних організацій щодо дотримання прав кримських татар та етнічних українців не була виконана Росією. Про це  він заявив на нараді ОБСЄ у сфері людського виміру у Варшаві, передає УНН ыз посиланням на ATR.

“Жодна резолюція ні ОБСЄ, ані Ради Європи, ні Європарламенту, ні ООН щодо дотримання прав кримських татар — корінного народу Криму та етнічних українців, не кажучи вже про вимоги деокупації захопленого Криму Російською Федерацією, не просто не виконані, а цинічно проігноровані. Також, проігноровано Росією рішення міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року про скасування рішення російських окупаційних судів про оголошення Меджлісу кримськотатарського народу екстремісткою організацією та його заборону”, - заявив Чубаров.

За словами Чубарова, головним джерелом цілеспрямованого порушення колективних прав народу Криму, а також масових порушень прав людини на півострові є російська окупація.

“Отже, деокупація Криму, відновлення територіальної цілісності України є одним із головних завдань ОБСЄ та інших міжнародних організацій”, — сказав Чубаров.

Раныше глава Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров заявив, що присутність на щорічній нараді ОБСЄ з обліку людського виміру проросійських учасників з анексованого Криму розмиває суверенітет України.

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