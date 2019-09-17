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Чубаров: присутність на нараді ОБСЄ проросійських учасників з Криму розмиває суверенітет України

Чубаров: присутність на нараді ОБСЄ проросійських учасників з Криму розмиває суверенітет України

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Присутність на щорічній нараді ОБСЄ з обліку людського виміру проросійських учасників з анексованого Криму розмиває суверенітет України. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реаліі із посиланням на главу Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова, передає УНН.

“Даючи можливість колаборантам з Криму бути присутніми на таких заходах, як нарада ОБСЄ, ми розмиваємо головний принцип, покладений і в статут ООН, і в принцип взаємодії між членами ОБСЄ — це принцип територіальної цілісності і державного суверенітету держави. Присутність цих людей на конференції ОБСЄ розмиває суверенітет України”, — заявив політик.

У даній ситуації, на думку Чубарова, Польща і організатори щорічної конференції поводяться непослідовно.

“ОБСЄ, нерідко ставлячи дуже точні діагнози (в сфері порушення прав людини), самі не приймають необхідних заходів для лікування хвороб, які загрожують миру. Люди, які приїхали на щорічну конференцію ОБСЄ, не приховують, що вони з Криму. Більш того, організації, які вони там представляють в своїй назві мають пряму прив’язку до Криму. У той же час у них є російські паспорти, отримані за межами півострова. Польська сторона посилається таким чином на формальні відмовки, мовляв, у нас немає підстав не видавати їм візи. ОБСЄ в свою чергу говорить, що головна мета щорічного ради — дискутувати і знаходити ефективні шляхи вирішення існуючих проблем. Все це можна назвати одним словом — непослідовність”, — зазначив Чубаров.

Раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що на участь в щорічній нараді ОБСЄ з обліку людського виміру, яке стартувало в Варшаві 16 вересня, зареєстрували учасників з анексованого Криму, які будуть представляти російську владу і організації півострова.

У Варшаві 16 вересня стартувало щорічне нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яке триватиме до 27 вересня. Протягом даного наради повинні заслухати доповідь МЗС Росії про сучасне становище кримських татар на окупованому півострові. На порядку на сайті ОБСЄ повідомляється, що Росія повинна представити такий доповідь 24 вересня. На сайті російського зовнішньополітичного відомства інформації про згаданій доповіді немає.

Очікується, що Держдепартамент США 25 вересня виступить із закликом до міжнародного моніторингу прав людини в Криму.

Переслідування проукраїнських і кримськотатарських активістів стали частим явищем в Криму після його анексії Росією. Про це неодноразово заявляли правозахисники. Вони закликають Кремль припинити порушення прав людини. Але в Москві і російська влада Криму заперечують репресії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Москві пройшла чергова акція проти політичних репресій

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