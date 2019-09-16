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Росія зареєструвала на Нараду ОБСЄ низку колаборантів з окупаційної влади Криму – Чубаров

Росія зареєструвала на Нараду ОБСЄ низку колаборантів з окупаційної влади Криму – Чубаров

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Росія зареєструвала для участі на заходах в рамках Наради ОБСЄ у сфері людського виміру низку місцевих організацій та колаборантів, які представлятимуть окупаційну владу Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає УНН.

“Сьогодні у Варшаві розпочала роботу Щорічна нарада ОБСЄ з огляду імплементації зобов’язань держав-учасниць у людському вимірі, яка триватиме до 25 вересня. Для участі в Нараді зареєструвалися потужна група українських правозахисників, експертів, громадських діячів, дипломатів тощо”, — зазначив Чубаров.

Зі слів голови Меджлісу, українськими громадськими і правозахисними організаціями також заплановані у рамках Наради проведення декількох “сайд-івентів”.

“Але відомо й про те, що Російська Федерація і цього року намагається „прорвати“ дипломатичну ізоляцію окупованого нею Криму. При цьому, майданчики ОБСЄ, особливо Щорічна Нарада, з причин особливого лібералізму інститутів ОБСЄ, здаються російській стороні найбільш зручнішими. Отже, в цьому році російська сторона, правдами і неправдами зареєструвала для участі на заходах в рамках Наради низку місцевих організацій та колаборантів, які представлятимуть окупаційну владу Криму”, — повідомив він.

Зокрема, Чубаров назвав 14 імен, таких як Олег Габриіелян, Іван Абажер, Людмила Радева, Роман Чегринец, Ейваз Умеров, Руслан Баїров, Анастасія Гридчина, Ольга Леонова, Едем Ісмаїлов, Ервін Мусаєв, Айше Шулакова, Марія Волконская, Яков Слуцкий та Чінгіз Якубов.

Як повідомляв УНН, 16 вересня у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ у сфері людського виміру, яка триватиме до 27 вересня.

Україна під час заходу заявила, що неприпустимо в ситуаціях з грубими порушеннями прав людини, щоб політичні міркування брали верх, погрожуючи європейському порядку.

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