Україна в ОБСЄ: політика не повинна брати гору, погрожуючи європейському порядку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня УНН. Неприпустимо в ситуаціях з грубими порушеннями прав людини, щоб політичні міркування брали верх, погрожуючи європейському порядку. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця в своєму виступі на щорічній нараді ОБСЄ у сфері людського виміру, передає УНН з посиланням на Facebook дипломата.

"Сьогоднішня Європа насичена різними подіями в області прав людини, які відбуваються в Женеві, Страсбурзі, Відні, Варшаві чи де-небудь ще. На жаль, деякі з цих дій не мають або занадто мало пов'язані з реаліями на місцях. Війна в центрі Європи, спроба анексії території країни, незаконні вибори на окупованих територіях Грузії і України, криза мігрантів і вимушених переселенців - допомогла реакція ОБСЄ або будь-яких інших європейських правозахисних органів людям, чиї права людини і основні свободи були порушені?" - зазначив Кислиця.

За його словами, замість того, щоб спільно розробляти конкретні рішення реальних проблем, часто час правозахисних організацій витрачається на боротьбу з GONGO (Державою організовані недержавні організації - ред.), які "проникають до різних установ, як шкідливі програми, що знищують комп'ютери".

Дипломат підкреслив, що реальний результат був би досягнутий, якби "57 держав-учасниць ОБСЄ, 47 з яких є членами Ради Європи і всі з яких є державами-членами ООН, повністю виконали свої правові зобов'язання згідно з міжнародними документами з прав людини і застосували міжнародно-правові стандарти захисту прав людини".

"Неприпустимо в ситуаціях, коли ми стикаємося з грубими порушеннями прав людини, щоб політичні міркування взяли верх, погрожуючи заснованому на правилах і стандартах європейському порядку. Доходить до абсурду, що коли нам доводиться боротися з серйозними порушеннями прав людини, виникає "червона лінія" щодо "відсутності консенсусу щодо статусу території", ніби Гельсінський Заключний акт і міжнародне право припинили своє існування", - підкреслив заступник міністра.

Як повідомляв УНН, 16 вересня у Варшаві стартувала щорічна нарада ОБСЄ у сфері людського виміру, яка триватиме до 27 вересня. Американська делегація, зокрема, збирається зосередити увагу на порушеннях Росією прав людини в окупованих Криму і на Донбасі.

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