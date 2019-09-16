Украина в ОБСЕ: политика не должна брать верх, угрожая европейскому порядку

"Сегодняшняя Европа насыщена различными событиями в области прав человека, которые происходят в Женеве, Страсбурге, Вене, Варшаве или где-либо еще. К сожалению, некоторые из этих действий не имеют или слишком мало связаны с реалиями на местах. Война в центре Европы, попытка аннексии территории страны, незаконные выборы на оккупированных территориях Грузии и Украины, кризис мигрантов и вынужденных переселенцев - помогла ли реакция ОБСЕ или любых других европейских правозащитных органов людям, чьи права человека и основные свободы были нарушены?" - отметил Кислица.

По его словам, вместо того, чтобы совместно разрабатывать конкретные решения реальных проблем, часто время правозащитных организаций тратится на борьбу с GONGO (Государством организованные негосударственные организации - ред.), которые "проникают в различные учреждения, как вредоносные программы, уничтожающие компьютеры".

Дипломат подчеркнул, что реальный результат был бы достигнут, если бы "57 государств-участников ОБСЕ, 47 из которых являются членами Совета Европы и все из которых являются государствами-членами ООН, полностью выполнили свои правовые обязательства согласно международным документам по правам человека и применили международно-правовые стандарты защиты прав человека".

"Недопустимо в ситуациях, когда мы сталкиваемся с грубыми нарушениями прав человека, чтобы политические соображения взяли верх, угрожая основанному на правилах и стандартах европейскому порядку. Доходит до абсурда, что когда нам приходится бороться с серьезными нарушениями прав человека, возникает "красная линия" в отношении "отсутствия консенсуса в отношении статуса территории", как будто Хельсинкский Заключительный акт и международное право прекратили свое существование", - подчеркнул заместитель министра.

Как сообщал УНН, 16 сентября в Варшаве стартовало ежегодное совещание ОБСЕ в области человеческого измерения, которое будет длиться до 27 сентября. Американская делегация, в частности, собирается сосредоточить внимание на нарушениях Россией прав человека в окупированном Крыму и на Донбассе.