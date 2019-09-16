В Варшаве стартует совещание ОБСЕ в сфере человеческого измерения: Украина будет в фокусе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября УНН. В понедельник в Варшаве стартует ежегодное совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, которое будет длиться до 27 сентября. Американская делегация, в частности, собирается сосредоточить внимание на нарушениях Россией прав человека в окупированном Крыму и на Донбассе, передаёт УНН.
Так, каждую осень Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) организует в Варшаве Совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств, посвященное человеческому измерению — крупнейшую в Европе конференцию по правам человека.
БДИПЧ организует это событие каждый год в Варшаве в качестве платформы для 57 государств-участников ОБСЕ, Партнеров ОБСЕ по сотрудничеству, структур ОБСЕ, гражданского общества, международных организаций, чтобы подвести итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения, обсудить связанные проблемы, обмениваться опытом. Участники подведут итоги того, как государства-участники ОБСЕ выполняют весь спектр своих обязательств в области прав человека.
“Основное внимание США будет сосредоточено на российской агрессии в Украине, включая злоупотребления со стороны российских сил на Донбассе и оккупационных властей в Крыму, а также серьезные нарушения прав человека в самой России”, — говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой делегации США при ОБСЕ.
Как сообщал УНН, во время совместной встречи 13 сентября в Вене постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилморт и руководитель миссии Франции при ОБСЕ Кристин Фаже заявили о том, что Россия должна играть конструктивную роль в переговорах по имплементации Минских договоренностей с целью прекращения конфликта на Востоке Украины.