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США та Франція в ОБСЄ: Росія має припинити розпочатий нею конфлікт в Україні

США та Франція в ОБСЄ: Росія має припинити розпочатий нею конфлікт в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Росія має відігравати конструктивну участь у переговорах з імплементації Мінських домовленостей з метою припинення розпочатого та розпалюваного нею конфлікту на Сході України. Про це заявили під час спільної зустрічі 13 вересня у Відні постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілморт та очільниця місії Франції при ОБСЄ Крістін Фаже, повідомляє сайт американської місії, інформує УНН.

"Росія повинна продовжувати брати конструктивну участь у переговорах з імплементації Мінських домовленостей заради припинення конфлікту, який вона розпочала та розпалювала", - заявили під час зустрічі керівники американської та французької місій при ОБСЄ.

Джеймс Гілморт та Крістін Фаже також підкреслили, що США і Франція "спільно виступають проти російської агресії проти України та на підтримку фундаментальних прав людини".

Обидві країни вважають, що ОБСЄ може відігравати важливішу роль у запобіганні та протидії безпековим викликам в Європі та Євразії. Російську агресію в Україні, окупацію частини її території та спробу анексії Криму під час зустрічі американського та французького дипломатів було названо одним з найважливіших таких викликів, йдеться у повідомленні.

Голова ОБСЄ нагадав, що мінський формат під сумнів ставлять незацікавлені в закінченні війни.

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