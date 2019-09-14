США и Франция в ОБСЕ: Россия должна прекратить начатый ею конфликт в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Россия должна играть конструктивную роль в переговорах по имплементации Минских договоренностей с целью прекращения начатого и разгорающегося ней конфликта на Востоке Украины. Об этом заявили во время совместной встрече 13 сентября в Вене постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилморт и руководительница миссии Франции при ОБСЕ Кристин Фаже, сообщает сайт американской миссии, передает УНН.
"Россия должна продолжать принимать конструктивное участие в переговорах по имплементации Минских договоренностей ради прекращения конфликта, она начала и разжигала", - заявили во время встречи руководители американской и французской миссий при ОБСЕ.
Джеймс Гилморт и Кристин Фаже также подчеркнули, что США и Франция "совместно выступают против российской агрессии против Украины и в поддержку фундаментальных прав человека".
Обе страны считают, что ОБСЕ может играть важную роль в предотвращении и противодействии вызовам в Европе и Евразии. Российскую агрессию в Украине, оккупацию части ее территории и попытку аннексии Крыма во время встречи американского и французского дипломатов был назван одним из важнейших таких вызовов, говорится в сообщении.
Глава ОБСЕ напомнил, что минский формат под сомнение ставят незаинтересованные в окончании войны.