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У Варшаві стартує нарада ОБСЄ у сфері людського виміру: Україна буде у фокусі

У Варшаві стартує нарада ОБСЄ у сфері людського виміру: Україна буде у фокусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня УНН. У понеділок у Варшаві стартує щорічна нарада ОБСЄ з обліку людського виміру, яке триватиме до 27 вересня. Американська делегація, зокрема, збирається зосередити увагу на порушеннях Росією прав людини в окупованих Криму і на Донбасі, передає УНН.

Так, щоосені Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) організовує у Варшаві Нараду ОБСЄ з розгляду виконання зобов’язань, присвячену людському виміру — найбільшу в Європі конференцію з прав людини.

БДІПЛ організовує цю подію щороку в Варшаві в якості платформи для 57 держав-учасниць ОБСЄ, Партнерів ОБСЄ із співробітництва, структур ОБСЄ, громадянського суспільства, міжнародних організацій, щоб підвести підсумки виконання зобов’язань ОБСЄ у сфері людського виміру, обговорити пов’язані проблеми, обмінюватися досвідом. Учасники підведуть підсумки того, як держави-учасниці ОБСЄ виконують весь спектр своїх зобов’язань в галузі прав людини.

“Основна увага США буде зосереджена на російській агресії в Україні, включаючи зловживання з боку російських сил на Донбасі і окупаційної влади в Криму, а також серйозні порушення прав людини в самій Росії”, — йдеться в прес-релізі, поширеному прес-службою делегації США при ОБСЄ.

Як повідомляв УНН, під час спільної зустрічі 13 вересня в Відні постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілморт і керівниця місії Франції при ОБСЄ Крістін Фаже заявили про те, що Росія повинна відігравати конструктивну роль у переговорах щодо імплементації Мінських домовленостей з метою припинення конфлікту на Сході України.

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