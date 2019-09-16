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Россия зарегистрировала на Совещание ОБСЕ ряд коллаборационистов с оккупационной власти Крыма - Чубаров

Россия зарегистрировала на Совещание ОБСЕ ряд коллаборационистов с оккупационной власти Крыма - Чубаров

Киев  •  УНН

 • 10436 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Россия зарегистрировала для участия в мероприятиях в рамках Совещания ОБСЕ в области человеческого измерения ряд местных организаций и коллаборационистов, которые будут представлять оккупационные власти Крыма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

“Сегодня в Варшаве начало работу Ежегодное совещание ОБСЕ по обзору имплементации обязательств государств-участников в человеческом измерении, которая продлится до 25 сентября. Для участия в Совещании зарегистрировались мощная группа украинских правозащитников, экспертов, общественных деятелей, дипломатов и т.д.”, — отметил Чубаров.

По словам председателя Меджлиса, украинскими общественными и правозащитными организациями также запланированы в рамках Совещания проведения нескольких “сайд-ивентов”.

“Но известно и о том, что Российская Федерация и в этом году пытается „прорвать“ дипломатическую изоляцию оккупированного ею Крыма. При этом, площадки ОБСЕ, особенно Ежегодная Совещание по причинам особого либерализма институтов ОБСЕ, которые кажутся российской стороне наиболее удобными. Итак, в этом году российская сторона, правдами и неправдами зарегистрировала для участия в мероприятиях в рамках Совещания ряд местных организаций и коллаборационистов, которые будут представлять оккупационные власти Крыма”, — сообщил он.

В частности, Чубаров назвал 14 имен, таких как Олег Габрииелян, Иван Абажер, Людмила Радева, Роман Чегринец, Эйваз Умеров, Руслан Баиров, Анастасия Гридчина, Ольга Леонова, Эдем Исмаилов, Эрвин Мусаев, Айше Шулакова, Мария Волконская, Яков Слуцкий и Чингиз Якубов.

Как сообщал УНН, 16 сентября в Варшаве стартовала ежегодная совещание ОБСЕ в области человеческого измерения, которая продлится до 27 сентября.

Украина во время мероприятия заявила, что недопустимо в ситуациях с грубыми нарушениями прав человека, чтобы политические соображения брали верх, угрожая европейском порядке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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