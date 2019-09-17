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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 60472 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111547 просмотра

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Чубаров: присутствие на совещании ОБСЕ пророссийских участников из Крыма размывает суверенитет Украины

Чубаров: присутствие на совещании ОБСЕ пророссийских участников из Крыма размывает суверенитет Украины

Киев  •  УНН

 • 16816 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Присутствие на ежегодном совещании ОБСЕ по учету человеческого измерения пророссийских участников из аннексированного Крыму размывает суверенитет Украины. Об этом сообщает проект Радио Свобода Крым.Реалии со ссылкой на главу Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, передает УНН

"Давая возможность коллаборационистам из Крыма присутствовать на таких мероприятиях, как совещание ОБСЕ, мы размываем главный принцип, положенный и в устав ООН, и в принцип взаимодействия между членами ОБСЕ - это принцип территориальной целостности и государственного суверенитета государства. Присутствие этих людей на конференции ОБСЕ размывает суверенитет Украины", - заявил политик.

В данной ситуации, по мнению Чубарова, Польша и организаторы ежегодной конференции ведут себя непоследовательно.

"ОБСЕ, нередко ставя очень точные диагнозы (в сфере нарушения прав человека), сами не принимают необходимые меры для лечения болезней, которые угрожают миру. Люди, которые приехали на ежегодную конференцию ОБСЕ, не скрывают, что они из Крыма. Более того, организации, они там представляют в своем названии имеют прямую привязку к Крыму. В то же время у них есть российские паспорта, полученные за пределами полуострова. Польская сторона ссылается таким образом на формальные отговорки, мол, у нас нет оснований не выдавать им визы. ОБСЕ в свою очередь говорит, что главная цель ежегодного совета - обсуждать и находить эффективные пути решения существующих проблем. Все это можно назвать одним словом - непоследовательность", - отметил Чубаров.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что на участие в ежегодном совещании ОБСЕ по учету человеческого измерения, которое стартовало в Варшаве 16 сентября, зарегистрировали участников из аннексированного Крыма, которые будут представлять российскую власть и организации полуострова.

В Варшаве 16 сентября стартовала ежегодная совещание ОБСЕ по учету человеческого измерения, которое продлится до 27 сентября. В течение данного совещания должны заслушать доклад МИД России о современном положении крымских татар на оккупированом полуострове. На повестке на сайте ОБСЕ сообщается, что Россия должна представить такой доклад 24 сентября. На сайте российского внешнеполитического ведомства информации о упомянутом докладе нет.

Ожидается, что Госдепартамент США 25 сентября выступит с призывом к международному мониторингу прав человека в Крыму.

Преследование проукраинских и крымскотатарских активистов стали частым явлением в Крыму после его аннексии Россией. Об этом неоднократно заявляли правозащитники. Они призывают Кремль прекратить нарушения прав человека. Но в Москве и российские власти Крыма отрицают репрессии.

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