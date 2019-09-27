Біля Станиці Луганської силами української сторони зводиться обхідний пішохідний міст — звіт ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Учасники з боку України встановлюють фундамент для пішохідного мосту, який потрібен для встановлення зруйнованої секції мосту біля Станиці Луганської. Про це повідомляє УНН із посиланням на опублікований в четвер звіт СММ ОБСЄ за 26 вересня.
“25 вересня команда Місії бачила, як 11 співробітників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) готувалися до проведення робіт із розмінування. Вони також бачили 10 працівників із підконтрольних урядові районів, які за допомогою крана, екскаватора та підіймача встановлювали фундамент для обхідного пішохідного мосту східніше зруйнованої секції мосту біля Станиці Луганської, а також закріплювали сталеві балки та дерев’яні дошки на металевій фермі мосту”, — йдеться у документі.
За спостереженнями Місії, екскаватор викопував яму для заливки фундаменту та скидав ґрунт на західну сторону зруйнованої секції мосту.
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Додається, що команда СММ ОБСЄ сприяла отриманню доступу працівника з підконтрольних урядові районів до ділянки за 10 м на південь від зруйнованої секції мосту з метою позначення білою фарбою місця з’єднання нової секції з конструкцією наявного мосту.
“Приблизно за 400 м на північ від зруйнованої секції мосту спостерігачі бачили, як працівники з підконтрольних урядові районів фарбували металеві троси обабіч дороги, а також зрізали дерева та кущі приблизно за 200 м на північ від зруйнованої секції мосту на схилі зі східного боку дороги”, — йдеться у звіті.
Представники СММ ОБСЄ також повідомили, що бачили 6 бойовиків з нарукавними пов’язками з написом “СЦКК” між їх блокпостом та зруйнованою секцією мосту. Крім того, команда СММ бачила “5 саперів із непідконтрольних урядові районів із сокирами на південному березі річки на ділянці, де тривали роботи з вирубування дерев та очищення від рослинності”.
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