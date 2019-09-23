В Офісі Президента розповіли про бачення проведення виборів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Вибори на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей будуть розглядатися тільки відповідно до українських законів. Про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua, передає УНН.
"Вибори на непідконтрольних територіях розглядаються тільки відповідно до українських законів. Виключно. Ми зацікавлені в тому, щоб ситуація на Донбасі була врегульована, і вибори пройшли якомога швидше. Коли це буде, чесно кажучи, не знаю", - сказав Єрмак.
Також помічник Президента вважає, що було б правильно, щоб вибори на Донбасі пройшли одночасно з місцевими виборами по всій території України.
Нагадаємо, що в ОБСЄ не бачать передумов для проведення виборів в ОРДЛО за українським законом.