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В Офісі Президента розповіли про бачення проведення виборів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Вибори на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей будуть розглядатися тільки відповідно до українських законів. Про це повідомив помічник Президента України Андрій Єрмак в інтерв'ю LB.ua, передає УНН.

"Вибори на непідконтрольних територіях розглядаються тільки відповідно до українських законів. Виключно. Ми зацікавлені в тому, щоб ситуація на Донбасі була врегульована, і вибори пройшли якомога швидше. Коли це буде, чесно кажучи, не знаю", - сказав Єрмак.

Також помічник Президента вважає, що було б правильно, щоб вибори на Донбасі пройшли одночасно з місцевими виборами по всій території України.

Нагадаємо, що в ОБСЄ не бачать передумов для проведення виборів в ОРДЛО за українським законом.

Українські Національні Новини

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