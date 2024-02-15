Белый дом успокаивает законодателей и общественность относительно объявленной накануне "серьезной угрозы национальной безопасности"

В Белом доме пытаются успокоить американскую общественность после того, как один из ключевых законодателей выразил тревогу относительно "серьезной угрозы национальной безопасности". Джейк Салливан, советник Белого Дома, который является ответственным за нацбезопасность заверил, что Президент позаботится о безопасности американского народа. Его слова передает издание "Голос Америки", передает УНН.

Я уверен, что президент Байден своими решениями планирует обеспечить безопасность американского народа на будущее. .... Мы убеждены, что мы способны защитить национальную безопасность Соединенных Штатов. - сказал советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Детали

Как и накануне вечером Салливан добавил, что его удивило публичное заявление Тернера, относительно угроз национальной безопасности, ведь это тема секретного брифинга, который должен состояться сегодня.

Салливан также защитил решение не обнародовать данные разведки об угрозах, указав как на беспокойство относительно защиты "источников и методов" США, так и на готовность Президента рассекретить данные разведки в прошлом.

Вы точно не увидите нежелания сделать это, если это отвечает интересам нашей национальной безопасности. Эта администрация пошла дальше и более творчески, более стратегически справилась с рассекречиванием данных разведки в национальных интересах Соединенных Штатов, чем любая администрация в истории. - пообещал Салливан.

Контекст

Ранее УНН писал о том, что председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер, сделал необычное заявление. Он предупредил членов Конгресса о неопределенной "серьезной угрозе национальной безопасности. Впрочем, данных о том, что именно это за угроза, тогда еще не было.

Впоследствии несколько СМИ со ссылкой на официальных лиц США сообщили, что угроза связана с новыми российскими средствами космического базирования.

"Серьезная угроза национальной безопасности" США связана с россиянами и их операциями в космосе - Reuters

Чиновник США, знакомый с материалами разведданных, в комментарии "Голосу Америки" на условиях анонимности сообщил, что хотя опасность является значительной, она не является неизбежной.

Описанная угроза не касается развернутого активного потенциала... - сказал чиновник.

Белый дом также пытался преуменьшить беспокойство. Пообещав, что законодателей проинформируют о некоторых деталях объявленной угрозы в четверг.