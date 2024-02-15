Білий дім заспокоює законодавців та громадськість щодо оголошеної напередодні "серйозної загрози національній безпеці"
Київ • УНН
Радник Білого дому з питань національної безпеки запевнив, що президент забезпечить американську безпеку, і применшив занепокоєння щодо невизначеної нової загрози, про яку говорив конгресмен, захищаючи при цьому обмеженість деталей для захисту джерел і методів.
У Білому домі намагаються заспокоїти американську громадськість після того, як один із ключових законодавців висловив тривогу щодо "серйозної загрози національній безпеці". Джейк Салліван, радник Білого Дому, який є відповідальним за нацбезпеку запевнив, що Президент подбає про безпеку американського народу. Його слова передає видання "Голос Америки", передає УНН.
Я впевнений, що президент Байден своїми рішеннями планує забезпечити безпеку американського народу на майбутнє. .. Ми переконані, що ми здатні захистити національну безпеку Сполучених Штатів.
Деталі
Як і напередодні ввечері Салліван додав, що його здивувала публічна заява Тернера, щодо загроз національній безпеці, адже це тема секретного брифінгу, що має відбутись сьогодні.
Салліван також захистив рішення не оприлюднювати дані розвідки про загрози, вказавши як на занепокоєння щодо захисту "джерел і методів" США, так і на готовність Президента розсекретити дані розвідки в минулому.
Ви точно не побачите небажання зробити це, якщо це відповідає інтересам нашої національної безпеки. Ця адміністрація пішла далі і більш творчо, більш стратегічно впоралася з розсекреченням даних розвідки в національних інтересах Сполучених Штатів, ніж будь-яка адміністрація в історії.
Контекст
Раніше УНН писав про те , що голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер, зробив незвичайну заяву. Він попередив членів Конгресу про невизначену "серйозну загрозу національній безпеці. Втім, даних про те, що саме це за загроза, тоді ще не було.
Згодом декілька ЗМІ з посиланням на офіційних осіб США повідомили, що загроза пов’язана з новими російськими засобами космічного базування.
"Серйозна загроза національній безпеці" США пов'язана з росіянами та їхніми операціями у космосі – Reuters14.02.24, 21:59 • 30508 переглядiв
Посадовець США знайомий із матеріалам розвідданих, в коментарі "Голосу Америки" на умовах анонімності повідомив, що хоча небезпека є значною, вона не є неминучою.
Описана загроза не стосується розгорнутого активного потенціалу..
Білий дім також намагався применшити занепокоєння. Пообіцявши, що законодавців проінформують про деякі деталі оголошеної загрози в четвер.