Байден рассказал новые подробности убийства лидера ИГИЛ в Сирии

Цитата

"Прошлой ночью, действуя по моему приказу вооруженные силы Соединенных Штатов успешно устранили большую террористическую угрозу миру, глобального лидера ИГИЛ, известного как Хаджи Абдулла. Он занял пост лидера ИГИЛ в 2019 году после того, как Соединенные Штаты убили Аль Багдади, — сказал Байден. — Благодаря храбрости наших солдат этого ужасного лидера террористов больше нет".

Детали

Байден поручил Министерству обороны принять все возможные меры предосторожности, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения".

"Зная, что этот террорист решил окружить себя семьей, в частности детьми, мы решили провести рейд спецназа со значительно большим риском, чтобы нанести ему удар, — сообщил Байден. — Мы сделали этот выбор, чтобы свести к минимуму потери среди гражданского населения".

"Мы знаем, что, когда наши войска приблизились, чтобы схватить террориста — в последнем отчаянном поступке труса он, не заботясь о жизни своей семьи или других людей в здании, решил взорвать себя — не только в жилете, но и подорвать третий этаж, вместо того, чтобы предстать перед судом за совершенные им преступления".

Ранее в тот же день Белый дом опубликовал в Твиттере фотографию, на которой, Байден и вице-президент Камала Харрис в Ситуационной комнате наблюдают за рейдом.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS.pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, у одного из вертолетов, которые использовались в миссии, возникла механическая неисправность, после чего его пришлось подорвать на земле силами США.

Сирийская гражданская оборона, руководимая оппозицией, службы быстрого реагирования, также известные как "Белые каски", заявили, что в результате боевых действий и взрывов на месте рейда погибли 13 мирных жителей, в том числе шесть детей и четыре женщины.

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR, базирующаяся в Соединенном Королевстве в заявлении для прессы сообщила, что девять человек, в том числе по меньшей мере двое детей и женщина, были убиты во время миссии.

Тем временем, официальный представитель США сообщил ABC News, что сообщения о жертвах среди гражданского населения не были результатом огня американских военных, а произошли, когда лидер ИГИЛ подорвал взрывное устройство.

Напомним

27 октября 2019 года силами США был убит главный лидер ИГИЛ Абу Бакра аль Багдади, который прятался в доме неподалеку от границы с Турцией.

