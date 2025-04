Байден розповів нові подробиці вбивства лідера ІДІЛ в Сирії

Цитата

"Минулої ночі, діючи за моїм наказом, збройні сили Сполучених Штатів успішно усунули велику терористичну загрозу миру, глобального лідера ІДІЛ, відомого як Хаджі Абдулла. Він обійняв посаду лідера ІДІЛ у 2019 році після того, як Сполучені Штати вбили Аль Багдаді, — сказав Байден. — Завдяки хоробрості наших солдатів цього жахливого лідера терористів більше немає".

Деталі

Байден доручив Міністерству оборони "вжити всіх можливих запобіжних заходів, щоб звести до мінімуму жертви серед цивільного населення".

"Знаючи, що цей терорист вирішив оточити себе сім'єю, зокрема дітьми, ми вирішили провести рейд спецназу зі значно більшим ризиком, щоб завдавати йому удару, — повідомив Байден. — Ми зробили цей вибір, щоб звести до мінімуму втрати серед цивільного населення".

"Ми знаємо, що, коли наші війська наблизилися, щоб схопити терориста — в останньому вчинку відчайдушної боягуза він, не дбаючи про життя своєї сім'ї чи інших людей у ​​будівлі, вирішив підірвати себе — не лише у жилеті, а й підірвати третій поверх, натомість того, щоб постати перед судом за скоєні ним злочини".

Раніше того ж дня Білий дім опублікував у Твіттері фотографію, на якій, Байден та віце-президент Камала Харріс у ситуаційній кімнаті спостерігають за рейдом.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme

— The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022

За словами прессекретаря Пентагону Джона Кірбі, у одного з гелікоптерів, які використовувалися в місії, виникла механічна несправність, після чого його довелося підірвати на землі силами США.

Сирійська цивільна оборона, що керується опозицією, служби швидкого реагування, також відомі як "Білі каски", заявили, що внаслідок бойових дій та вибухів на місці рейду загинули 13 мирних жителів, зокрема шість дітей та чотири жінки.

Сирійська обсерваторія з прав людини SOHR, що базується в Сполученому Королівстві у заяві для преси повідомила, що дев'ятьох людей, у тому числі щонайменше двоє дітей і жінка, було вбито під час місії.

Тим часом, офіційний представник США повідомив ABC News, що повідомлення про жертви серед цивільного населення не були результатом вогню американських військових, а відбулися, коли лідер ІДІЛ підірвав вибуховий пристрій.

Нагадаємо

27 жовтня 2019 року силами США було вбито головного лідера ІДІЛ Абу Бакра аль Багдаді, який ховався в будинку неподалік кордону з Туреччиною.

“As our troops approached to capture the terrorist, in a final act of desperate cowardice with no regard to the lives of his own family or others in the building, he chose to blow himself up,” Pres. Biden says after U.S. raid kills ISIS leader. https://t.co/ul0UcRntyG pic.twitter.com/DZ7JzGLDeL

— ABC News Politics (@ABCPolitics) February 3, 2022