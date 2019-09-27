Байден назвал обвинения в свой адрес попыткой Трампа сфальсифицировать выборы

В июле Дональд Трамп попросил президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование, касающееся действий Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. После того, как информатор из разведсообщества подал жалобу на действия Трампа, обвинив его в попытке привлечь иностранную державу к сбору компрометирующей информации о его политическом сопернике, демократы в Палате представителей начали расследование, которое может привести к попытке объявить импичмент президенту.

Комментируя обвинения республиканцев, Байден заявил: “Речь идет не обо мне.. Это тактика, которую использует... президент, пытаясь сфальсифицировать выборы, чтобы мы не фокусировались на вопросах, имеющих жизненное значение”, — заявил политик.

“Причина, по которой меня атаковали — то, что в большинстве опросов я опережаю его на 10 — 15 пунктов”, — заявил Байден во время другого мероприятия по сбору пожертвований, которое прошло на этой неделе в Балтиморе. По словам Байдена, его “совсем не удивляет” то, что он стал объектом “привязанности и внимания” со стороны президента.

В Республиканской партии продолжают настаивать, что демократы пытаются перевести внимание общественности с действий Байдена и его сына на президента, попытавшегося провести расследование.

“Это — скандал (касающийся) Джо Байдена, который демократы и их союзники в прессе пытаются превратить в проблему Дональда Трампа”, — заявил Тим Мерто, директор по коммуникациям в избирательном штабе Трампа.

Повышенное внимание к действиям Байдена в Украине может навредить предвыборной кампании бывшего вице-президента, считает Роделл Моллино, бывший демократический советник руководства Сената.

“Похоже, что его рейтинги немного упали до этого, и я не думаю, что это (ему) поможет. Так как он участвует в праймериз, в его защиту не будет выступать вся „машина“ демократов”, — сказал Моллино в комментарии Reuters.

В штабе Байдена заявляют, что украинский вопрос стал еще одним свидетельством того, что Дональд Трамп по-прежнему опасается конкуренции с Байденом на выборах.

“Это так очевидно, что это (даже) смешно” — сказал Reuters один из советников Байдена.

Недавно в США разгорелся скандал с телефонным разговором Зеленского и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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