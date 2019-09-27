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Байден назвав звинувачення на свою адресу спробою Трампа сфальсифікувати вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Джо Байден, один з основних кандидатів від Демократичної партії на участь в президентських виборах 2020 року, назвав звинувачення, висунуті Дональдом Трампом в його адресу, спробою “сфальсифікувати” вибори. Колишній віце-президент сказав про це, виступаючи під час заходу зі збору коштів, яке відбулося в четвер у Каліфорнії, передає УНН із посиланням на Голос Америки. 

Байден назвав звинувачення на свою адресу спробою Трампа сфальсифікувати вибори

У липні Дональд Трамп обговорював з президентом України Володимиром Зеленським розслідування, що стосується дій Джо Байдена і його сина Хантера в Україні. Після того, як інформатор з національної розвідки подав скаргу на дії Трампа, звинувативши його в спробі привернути іноземну державу до збору компрометуючої інформації про його політичному супернику, демократи в Палаті представників почали розслідування, яке може привести до спроби оголосити імпічмент президенту.

Коментуючи звинувачення республіканців, Байден заявив: “Мова йде не про мене .. Це тактика, яку використовує ... президент, намагаючись сфальсифікувати вибори, щоб ми не фокусувалися на питаннях, що мають життєве значення”, — заявив політик.

“Причина, по якій мене атакували — те, що в більшості опитувань я випереджаю його на 10 — 15 пунктів”, — заявив Байден під час іншого заходу зі збору пожертвувань, яке пройшло на цьому тижні в Балтіморі. За словами Байдена, його “зовсім не дивує” те, що він став об’єктом “прихильності і уваги” з боку президента.

У Республіканської партії продовжують наполягати, що демократи намагаються перевести увагу громадськості з дій Байдена і його сина на президента, який спробував провести розслідування.

“Це — скандал (стосується) Джо Байдена, який демократи та їхні союзники в пресі намагаються перетворити в проблему Дональда Трампа”, — заявив Тім Мерта, директор з комунікацій у виборчому штабі Трампа.

Підвищена увага до дій Байдена в Україні може нашкодити передвиборної кампанії колишнього віце-президента, вважає Роделла Молліно, колишній демократичний радник керівництва Сенату.

“Схоже, що його рейтинги трохи впали до цього, і я не думаю, що це (йому) допоможе. Так як він бере участь в праймеріз, в його захист не виступатиме вся „машина“ демократів”, — сказав Молліно в коментарі Reuters.

У штабі Байдена заявляють, що українське питання стало ще одним свідченням того, що Дональд Трамп і раніше побоюється конкуренції з Байденом на виборах.

“Це так очевидно, що це (навіть) смішно” — сказав Reuters один з радників Байдена.

Нещодавно у США розгорівся скандал із телефонною розмовою Зеленського та президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у липні цього року. Під час розмови, як стверджують представники правоохоронних органів США, Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб останній втрутився у розслідування у справі Burisma (приватної газовидобувної групи України, до складу Ради директорів якої у 2014 році входив син колишнього віцепрезидента, а зараз головного кандидата на посаду президента США від демократичної партії Джо Байдена — Гантер Байден — ред), завдяки чому Трамп міг би отримати політичну підтримку на виборах у 2020 році.

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Наслідком цього скандалу стало те, що Палата представників Конгресу США спочатку зажадала оприлюднення стенограми розмови між Зеленським та Трампом, а після цього — самої скарги анонімного представника розвідувальних служб США на цю розмову. Трохи пізніше Білий дім оприлюднив розшифровку цієї телефонної розмови, в якій, зокрема, Трамп згадав розслідування проти свого політичного опонента Джо Байдена. Ще пізніше у Конгресі опублікували текст скарги інформатора на розмову Трампа з Зеленським.

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