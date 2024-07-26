Бывший президент США Барак Обама вскоре публично выразит свою поддержку Камале Харрис, как новому кандидату в президенты. Пишет УНН со ссылкой на NBC и NYT.

Детали

Сообщается, что Обама и Харрис разговаривали несколько раз с тех пор, как президент Джо Байден, бывший вице-президент во времена Обамы, отказался от участия в предвыборной гонке в воскресенье. Обама вскоре прокомментировал решение Байдена, впрочем пока не объявил, что поддерживает кандидатуру Харрис.

Обама намерен публично выразить свою поддержку Камале Харрис как кандидату от Демократической партии на выборах в ноябре, и в частном порядке сообщил об этом вице-президенту, сообщили источники, близкие к бывшему президенту, в интервью телеканалу NBC News.

В докладе отмечается, что приватно бывший глава государства «полностью» поддерживает стремление теперь второго номера в исполнительной власти и что вскоре он сделает это публично.

Гарріс заявила про готовність до дебатів: звинувачує Трампа у "відступі"

Он поддерживает с ней регулярный контакт и считает, что у нее отличный старт - сказал один из источников.

Между тем, в последние несколько часов бывший госсекретарь и человек, который боролся с исполнительной властью против Трампа на выборах 2016 года, Хиллари Клинтон, публично выразила свою поддержку кандидатуре Харрис.

Я вдохновлена кандидатурой вице-президента Камалы Харрис. Это представляет собой новое начало американской политики. Она может предложить видение, полное надежды и единства. Она талантлива, опытна и готова стать президентом. И я знаю, что она может победить Дональда Трампа - написала Клинтон в колонке мнений, опубликованной в The New York Times.

Шольц вважає, що Гарріс може перемогти на виборах у США