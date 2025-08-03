Банки ОАЭ закрывают счета российских компаний - разведка
Киев • УНН
Финансовые учреждения ОАЭ закрывают счета российских компаний, чтобы избежать санкций. Около 30% предприятий рф получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.
Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов ограничивают финансовые операции или закрывают банковские счета российских компаний, чтобы не оказаться под санкциями. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.
В июле этого года финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов усилили контроль за деятельностью российских компаний. Около 30 % предприятий из рф получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов
Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из "черного списка" FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями, и др.
Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против россии. Ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией.
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