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Банки ОАЭ закрывают счета российских компаний - разведка

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Финансовые учреждения ОАЭ закрывают счета российских компаний, чтобы избежать санкций. Около 30% предприятий рф получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов.

Банки ОАЭ закрывают счета российских компаний - разведка

Финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов ограничивают финансовые операции или закрывают банковские счета российских компаний, чтобы не оказаться под санкциями. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

В июле этого года финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов усилили контроль за деятельностью российских компаний. Около 30 % предприятий из рф получили уведомления об ограничении финансовых операций или закрытии банковских счетов

- говорится в сообщении.

Основными причинами для их закрытия стали отсутствие или несвоевременность ответа на запросы банков, ошибки в документах, несоответствие финансовых потоков заявленной деятельности, связи со странами из "черного списка" FATF или с лицами/структурами, находящимися под международными санкциями, и др.

Тщательные проверки стартовали еще в феврале 2024 года – после введения Великобританией санкций против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу санкций против россии. Ситуация набрала большие обороты после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с Россией.

Финансовые учреждения ОАЭ не хотят из-за России повторно попасть в "серый список" FATF, поэтому показывают свою готовность соблюдать глобальный санкционный режим

- добавили в разведке.

лукашенко готовит чистку МИД: дипломатов заменят на более лояльных – внешняя разведка03.08.25, 11:37 • 2132 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Служба внешней разведки Украины
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Великобритания
Объединенные Арабские Эмираты