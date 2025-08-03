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Банки ОАЕ закривають рахунки російських компаній - розвідка

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Фінансові установи ОАЕ закривають рахунки російських компаній, щоб уникнути санкцій. Близько 30% підприємств рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків.

Банки ОАЕ закривають рахунки російських компаній - розвідка

Фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів обмежують фінансові операції або закривають банківські рахунки російських компаній, щоб не опинитися під санкціями. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Цьогоріч у липні фінансові установи Об’єднаних Арабських Еміратів посилили контроль за діяльністю російських компаній. Близько 30 % підприємств із рф отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків

- йдеться у повідомленні.

Основними причинами для їх закриття стали відсутність або несвоєчасність відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків заявленій діяльності, зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF або з особами/структурами, що перебувають під міжнародними санкціями, та ін.

Ретельні перевірки стартували ще у лютому 2024 року – після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній із ОАЕ, які сприяли обходу санкцій проти росії. Ситуація набрала більших обертів після ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС, до якого вперше увійшли еміратські структури, пов’язані з росією.

Фінансові установи ОАЕ не хочуть через росію повторно потрапити до "сірого списку" FATF, тож показують свою готовності дотримуватися глобального санкційного режиму

- додали у розвідці.

лукашенко готує чистку МЗС: дипломатів замінять на лояльніших - зовнішня розвідка03.08.25, 11:37 • 2108 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
Європейський Союз
Велика Британія
Об'єднані Арабські Емірати