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Асад сделал первое заявление после побега из Сирии: СМИ обнародовали детали

Асад сделал первое заявление после побега из Сирии: СМИ обнародовали детали

Киев  •  УНН

 • 5176 просмотра

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Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до вечера 8 декабря и не планировал бежать из страны. Reuters и Bloomberg утверждают, что побег организовала российская разведка без предупреждения близких.

Свергнутый президент Сирии Башар Асад заявил, что оставался в Дамаске до утра 8 декабря и покинул страну только вечером того дня. Запись об этом появилась в аккаунте канцелярии Асада в соцсетях, передает УНН со ссылкой на ВВС и росСМИ.

Асад утверждает, что "ни разу за время событий, произошедших в Сирии" не рассматривал возможность отставки и бегства из страны.

На прошлой неделе Reuters писал, что он не предупредил своих сторонников и родственников о побеге. По версии источника издания, за несколько часов до отъезда из страны Асад собрал высокопоставленных чиновников спецслужб и армии и сказал им, что "военная помощь от россии уже в пути".

Сирийские повстанцы захватили склад наркотиков, которым предположительно руководит брат Башара Асада13 дек. 2024, 10:04 • 16787 просмотров

Менеджеру своего офиса он сказал после окончания рабочего дня, что направляется домой, но на самом деле поехал в аэропорт, говорили собеседники Reuters. По версии издания, он не предупредил и своего младшего брата, который в итоге улетел на вертолете в Ирак, а уже оттуда якобы отправился в Москву. Жена Асада Асма и трое их детей уже были в россии на момент его побега.

Еще ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что бегство Асада организовала разведка россии: москва якобы убедила его, что он проигрывает борьбу с вооруженными группировками во главе с исламистами, и предложила ему и его семье воспользоваться безопасным коридором, если он немедленно уедет.

Башар Асад скрывается в России с семейным состоянием в десятки миллиардов долларов - СМИ15 дек. 2024, 17:11 • 25072 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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