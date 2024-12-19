Армия рф обстреляла Купянщину: есть погибшая и раненые

российские оккупанты сегодня, 19 декабря, нанесли удары по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погибла женщина. Еще три человека получили ранения, сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, в результате вражеского обстрела Шевченково одна женщина погибла, данные устанавливаются. Еще одна женщина и мужчина - получили ранения.

В результате обстрела Двуречной также одна женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу.

Дополнение

На Харьковщине за прошедшие сутки россияне обстреляли село Циркуны, 8 гражданских домов повреждены, 4 женщины получили ранения.