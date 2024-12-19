Армия рф обстреляла Купянщину: есть погибшая и раненые

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 11053 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 46388 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 103578 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 101641 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 117342 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 144234 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 149960 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 133842 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111786 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113029 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых

Противник ударил по Харьковщине: четверо раненых

 • 50412 просмотра
"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

 • 51315 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

 • 101066 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 103599 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 98868 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

12:16 • 103555 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 98868 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 126505 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 135031 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 148939 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

15:02 • 0 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 103599 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 101933 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 105015 просмотра
Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

Не убедили: Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс попали в скандал из-за «рабочего происхождения»

 • 107611 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Армия рф обстреляла Купянщину: есть погибшая и раненые

Армия рф обстреляла Купянщину: есть погибшая и раненые

Киев  •  УНН

 • 5095 просмотра

Read in English

российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, трое ранены. В селе Циркуны повреждены 8 гражданских домов, 4 женщины получили ранения.

российские оккупанты сегодня, 19 декабря, нанесли удары по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погибла женщина. Еще три человека получили ранения, сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, в результате вражеского обстрела Шевченково одна женщина погибла, данные устанавливаются. Еще одна женщина и мужчина - получили ранения.

В результате обстрела Двуречной также одна женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу.

Дополнение

На Харьковщине за прошедшие сутки россияне обстреляли село Циркуны, 8 гражданских домов повреждены, 4 женщины получили ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков