Армия рф обстреляла Купянщину: есть погибшая и раненые
Киев • УНН
российские оккупанты обстреляли Купянский район Харьковской области, в результате чего одна женщина погибла, трое ранены. В селе Циркуны повреждены 8 гражданских домов, 4 женщины получили ранения.
российские оккупанты сегодня, 19 декабря, нанесли удары по Купянскому району Харьковской области, в результате чего погибла женщина. Еще три человека получили ранения, сообщил глава ОГА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
По словам Синегубова, в результате вражеского обстрела Шевченково одна женщина погибла, данные устанавливаются. Еще одна женщина и мужчина - получили ранения.
В результате обстрела Двуречной также одна женщина получила ранения, ее госпитализировали в больницу.
Дополнение
На Харьковщине за прошедшие сутки россияне обстреляли село Циркуны, 8 гражданских домов повреждены, 4 женщины получили ранения.