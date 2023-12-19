Армия рф не оставляет попыток выйти на границы Донецкой области, однако ВСУ держат оборону и уничтожают врага - Сырский

На Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях продолжаются наступательные действия врага. На Бахмутском направлении армия рф применяет свои наиболее боеспособные подразделения, чтобы выйти на границы Донецкой области. Однако, на всех трех направлениях украинские военные держат оборону и уничтожают врага, сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, пишет УНН.

Детали

Бахмутское направление остается чрезвычайно важным для российских захватчиков. На нем они сосредотачивают основные усилия и для ведения штурмовых действий применяют наиболее боеспособные подразделения десантных войск, морскую пехоту и сформированные из бывших преступников подразделения "шторм z" и "шторм v" - написал Сырский в Telegram.

По его словам, цель врага на Бахмутском направлении - это наступление на населенный пункт Часов Яр, затем на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск с последующим выходом на границы Донецкой области.

На Лиманском направлении, как сообщается, российские оккупационные войска перешли к постоянным атакам позиций наших войск в направлениях Макеевки и Тернов. Ведутся боевые действия на Северском направлении. Оккупанты активно используют технику во время проведения штурмов, которую постоянно уничтожают украинские защитники.

Не прекращаются ежедневные штурмовые действия российских войск в районе Синьковки. По словам Сырского, оккупанты хотят ее захватить, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск.

Ситуация сложная. Нам приходится воевать в условиях превосходства врага как в вооружении, так и в количестве личного состава. Впрочем, командиры и штабы в режиме 24/7 отслеживают изменения в обстановке, анализируют действия противника и своих войск, принимают эффективные управленческие решения для усиления обороны и уничтожения врага - указал командующий Сухопутными войсками.

Он отметил, что на всех трех направлениях наши войска держат оборону и уничтожают врага. Противник несет большие потери, которые пополняет резервами штурмовых батальонов сформированных из бывших заключенных.

За первую половину декабря враг потерял в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" около восьми тысяч военнослужащих. Кроме того, было уничтожено или повреждено более пятисот единиц вражеской военной техники. Среди них: 67 танков, более ста боевых бронированных машин, 77 орудий и минометов различных калибров.

В отличие от агрессора, украинские силы обороны пытаются достигать успеха путем продуманного планирования боевых действий и эффективного использования артиллерии, минометов, ударных дронов и стрелкового вооружения. А наибольшей ценностью для нас является жизнь наших воинов. Минимизация потерь всегда в приоритете при планировании операций - заметил генерал-полковник.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 348 300 человек, 5798 танков и тысяч единиц другой военной техники.