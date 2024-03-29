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Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации
Население Украины на фоне вызовов и угроз может сократиться до 25,2 миллиона к 2051 году - Минсоцполитики
Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции
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Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении
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Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики
По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки
В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА
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Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации
Apple судится с бывшим инженером iOS Эндрю Одою за утечку конфиденциальной информации о продуктовых стратегиях компании, количестве сотрудников, деталях аппаратного обеспечения и стратегии соблюдения нормативных требований в нарушение соглашения о конфиденциальности.
Население Украины на фоне вызовов и угроз может сократиться до 25,2 миллиона к 2051 году - Минсоцполитики
Прогнозируется, что население Украины может сократиться до 28,9 миллиона к 2041 году и до 25,2 миллиона к 2051 году из-за вызовов и угроз, согласно докладу Украинского института демографии и проблем качества жизни.
Спецпозначки для гуманитарных рейсов: в сервис "еЧерга" для грузовиков добавили новые функции
Сервис "еЧерга" для грузовиков добавил новые функции, включая маркировку транспортных средств, перевозящих гуманитарную помощь, а также новый список, показывающий грузовики, въехавшие в пункт пропуска на основании регистрации.
Зеленский представил нового секретаря СНБО и очертил приоритеты обновленного Совета безопасности
Президент Зеленский представил Александра Литвиненко как нового Секретаря Совета национальной безопасности и обороны, обозначив такие приоритеты, как усиление способности Украины прогнозировать угрозы, продолжение политики санкций, доктринальная работа, кибербезопасность и оборона государства.
Юг Греции всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,7 баллов, толчки ощущались и в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,7 баллов произошло на юге Греции у побережья западного Пелопоннеса, подземные толчки ощущались в Афинах и на острове Крит, но сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
Поставляли в рф гранит: предпринимателям из Житомирщины сообщено о подозрении
Трем предпринимателям из Житомирской области сообщено о подозрении за организацию в 2023-2024 годах оптовых поставок гранита и изделий из него на российские предприятия и оккупированные территории, что является пособничеством государству-агрессору.
На Франковщине вражеские обстрелы были по объекту энергетической инфраструктуры, пострадавших нет - прокуратура
Объект энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области подвергся вражескому ракетному обстрелу, но обошлось без жертв.
Посевную в Украине начали все области - Минагрополитики
В Украине начали сев яровых культур все области, таких как подсолнечник, соя, сахарная свекла, пшеница, ячмень, горох и овес.
По украинскому коридору в Черном море за 7 месяцев экспортировали грузов больше, чем за год работы зерновой сделки
С момента запуска украинского гуманитарного коридора в Черном море было экспортировано 33,8 миллиона тонн груза в 40 стран на 1140 судах, что превысило объем экспорта за весь год действия Зерновой инициативы.
В Хмельницкой области из-за атаки рф повреждены 6 домов и помещение бассейна лагеря - ОВА
В результате вражеского обстрела в Хмельницкой области были повреждены 6 жилых домов и бассейн детского лагеря, пострадали окна и крыши, но жертв нет.