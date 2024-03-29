Apple подал иск на бывшего сотрудника за утечку конфиденциальной информации

В иске Apple утверждается, что бывший инженер iOS имел доступ к конфиденциальной информации и обнародовал информацию о стратегии компании, количество сотрудников и другие характеристики аппаратного обеспечения продукта, передает УНН со ссылкой на The Verge.

Детали

Apple подает иск в суд штата Калифорния против бывшего сотрудника Эндрю Ода, утверждая, что он нарушил соглашение компании о конфиденциальности и трудовое законодательство, раскрыв конфиденциальную информацию. В иске говорится о том, что Эндрю Ода также разгласил стратегии соблюдения нормативных требований, количество сотрудников и другие аппаратные характеристики продукта.

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Согласно версии Apple, Эндрю Од якобы утверждал, что он слил информацию, "чтобы "убить" продукты и функции, с которыми он не соглашался".

Речь идет также о том, что Эндрю Ода имел активные контакты с журналистами, включая более 1400 зашифрованных сообщений с репортером Wall Street Journal и более 10 000 текстовых сообщений с другим репортером.

Напомним

Акции Apple под давлением после того, как Министерство юстиции США и 15 американских штатов подали в суд на Apple, обвинив компанию в монополизации рынка смартфонов. Сейчас акция Apple потеряла почти 4%, зафиксировав наибольшую потерю цены с августа 2023 года.

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